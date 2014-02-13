Государство займет у народа. Стоит ли покупать государственные облигации для населения

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Минфин обещает выпустить «народные» ОФЗ уже в I квартале. Несмотря на то что до его конца осталось полтора месяца, подробностей пока не много. Предполагается, что срок обращения бумаг составит три года, номинал — 1 000 рублей. Будут ли облигации для населения пользоваться спросом?

«Народные» облигации

В опубликованных 5 февраля «Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017—2019 годы» Минфин подтвердил, что планирует выпустить новый долговой инструмент, ориентированный исключительно на российских физических лиц. Причем цель эмиссии — не столько пополнение бюджета, сколько повышение финансовой грамотности населения и стимулирование граждан к средне- и долгосрочным сбережениям. Как полагают в ведомстве, «народные» ОФЗ будут ориентированы на непрофессиональных участников рынка ценных бумаг. Для этих людей покупка таких бумаг станет промежуточным шагом от банковского депозита к рыночным облигациям.

ОФЗ для населения не будут обращаться на рынке, их вторичное обращение не предусмотрено, ими не смогут владеть юридические лица. Планируемый ежегодный объем размещения «розничных» ОФЗ — 20—30 млрд рублей. Пока неясно, как будет устанавливаться доходность по «народным» ОФЗ — рынком или ее привяжут к ставке рефинансирования ЦБ.

«Согласно комментариям представителей Минфина, доходность предстоящего трехлетнего выпуска будет ниже доходности банковских депозитов в случае, если покупатель будет вынужден досрочно предъявить бонды к выкупу (в период от одного года до трех лет). В случае владения бумагами в течение всего срока их обращения итоговая доходность должна быть выше», — отметил ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Однако с учетом того, что ОФЗ для населения не несут в себе рыночных рисков, поскольку не будут меняться в цене, их доходность вряд ли существенно превысит ставки по вкладам, считает эксперт. «Предполагаемые нами ориентиры — 7,6—7,8% годовых на сроке инвестирования от года до трех лет и 8,0—8,2% при удержании бумаг до погашения», — говорит Насонов.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Артур Навроцкий не верит, что Минфин продаст «народные» ОФЗ с премией к существующему биржевому рынку. По его мнению, скорее всего, их доходность будет меньше, чем у рыночных облигаций, но больше, чем у банковских депозитов.

Не определены пока и банки-партнеры. В документе Минфина отмечается, что «эмиссия сопряжена с высокими операционными и административными издержками» на создание и поддержку системы распространения этих ценных бумаг. В ноябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что срок выпуска ОФЗ для населения был перенесен с IV квартала 2016 года на I квартал 2017-го из-за того, что банки не смогли предоставить хорошие условия. По его словам, кредитные организации предложили слишком высокие комиссии за размещение.

В конце 2016 года стало известно, что в качестве агентов по размещению ОФЗ для населения Минфин будет привлекать крупные банки с устойчивым финансовым положением и разветвленной розничной сетью. В частности, велись обсуждения со Сбербанком, ВТБ, не исключалось возможное участие Почта Банка и других.

«ВТБ готов стать участником данной программы. Предложение Минфина направлено в первую очередь на повышение финансовой грамотности населения и привлечение на рынок новых инвесторов», — прокомментировал директор инвестиционного департамента ВТБ 24 Сергей Лукьянов. Он подчеркнул, что «народные» ОФЗ будут доступны только для физлиц, вторичное обращение будет специально затруднено, а итоговая доходность бумаг окажется выше текущей среднерыночной ставки по депозитам.

«Мы как технологичный, быстроразвивающийся банк открыты предложениям, будем их изучать», — рассказали Банки.ру в пресс-службе Почта Банка. В пресс-службе Сбербанка отметили, что детали по выпуску новых ОФЗ будут уточняться в ближайшее время.

Будет ли спрос

Эксперты считают, что в условиях снижения ставок по вкладам ОФЗ для населения будут интересны долгосрочным инвесторам, готовым держать бумаги до погашения. По данным ЦБ, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам физлиц в топ-10 банков за последние три месяца опустилась до 8,1%. Это уже сопоставимо с доходностями классических ОФЗ, обращающихся на бирже. По состоянию на 8 февраля доходности выпусков с погашением в 2019—2031 годах находились в диапазоне 8,1—8,4%. «Надежность ОФЗ для населения мы оцениваем выше, чем у банковских депозитов, поскольку их покупка предполагает принятие риска государства», — отмечает Роман Насонов.

Аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич считает, что «народные» ОФЗ будут интересны людям, которые еще не вышли на фондовый рынок. Те, кто имеет индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или брокерские счета, уже сейчас могут покупать ОФЗ. Распространение нового инструмента через банки не сделает его более привлекательным для таких инвесторов, полагает эксперт. Начальник казначейства Севергазбанка Сергей Русаков также считает, что из-за отсутствия вторичного обращения «народные» ОФЗ вряд ли заинтересуют тех, кто уже инвестирует в фондовый рынок. Им интереснее рыночные облигации, которые можно продать, сохранив купонный доход.

Новый продукт рассчитан на тех, кто имеет «дешевую ликвидность» — счета до востребования в банках, «низкодоходные» депозиты (6—7%) сроком на 1—3 года, говорит управляющий портфелем облигаций УК «Райффайзен Капитал» Константин Артемов. По его мнению, спрос на ОФЗ для населения будет весьма ограниченным. «Кроме того, надо понимать, что организаторы размещения не заинтересованы в таком продукте, который конкурирует с их депозитами, и ставки по нему значительно выше», — добавляет он.

Заместитель председателя правления Риабанка Наталья Левина прогнозирует, что спрос будет ограничен падением доходов населения. Опубликованный в начале февраля опрос «ИнфоМ» для ЦБ показал, что большинству россиян (72%) за последний месяц не удалось отложить что-нибудь после расходов на текущие нужды. А 54% считают, что сейчас неблагоприятная ситуация для инвестиций. «Но при условии массированной информационной поддержки и доступности таких финансовых инструментов для массового инвестора ожидаем спрос на достаточно высоком уровне. Стоит отметить, что, вероятнее всего, ОФЗ будут приниматься в качестве залога по кредитным линиям, что дополнительно увеличит спрос на них», — полагает Левина.

Артур Навроцкий обращает внимание, что если инвестиционный инструмент долгосрочный и ставка зафиксирована на долгий срок, то это идеальное пенсионное вложение.

Возможность подделки и другие риски

По мнению участников рынка, основная проблема ОФЗ для населения — отсутствие большой выгоды для банков от участия в их реализации. «Если Минфину все-таки удастся решить проблему канала продаж без потерь для доходности бумаг, спрос на подобный инструмент, скорее всего, окажется достаточным для покрытия потенциально небольшого объема размещения — до 30 миллиардов рублей», — рассуждает Роман Насонов.

По мнению Константина Артемова, риски могут быть связаны с физической формой выпуска бумаг. «Они могут стать (и, я уверен, станут) предметом подделок. Кроме того, бумаги будут иметь низкую ликвидность в сравнении с рыночными ОФЗ в том числе из-за своей документарной формы», — отмечает он.

Сергей Русаков видит риски в том, что пока еще не вполне понятен механизм продажи или досрочного погашения этих ценных бумаг. Не до конца ясно, на кого, в случае реализации упрощенной схемы выпуска «народных» ОФЗ, будут ложиться расходы брокеров и депозитария.

Когда информация о намерениях Минфина выпускать «народные» ОФЗ только появилась, их стали сравнивать с государственными краткосрочными облигациями (ГКО), по которым в 1998 году был объявлен дефолт. «Дефолт по ГКО в 1998 году был исключительным решением для финансовой системы РФ. В настоящее время частный инвестор стал более грамотным и достаточно хорошо ориентируется в тенденциях финансового рынка. Мы предполагаем, что вера в платежеспособность государства находится на очень высоком уровне», — говорит Наталья Левина. По ее словам, такие инструменты достаточно широко применяются за рубежом. Во многих странах существуют фонды коллективных инвестиций, которые отличаются от идеи Минфина по форме, но аналогичны по сути, — это вложения в суверенный долг.