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Почему мы перестали тратить

13.02.17 12:44
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На объемы выдачи и возврата займов оказывает влияние экономическая ситуация в стране, оценка собственного благополучия населения, общие настроения и ожидания. Zaim.com на основе данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) подготовил обзор потребительских ожиданий.

Потребители боятся делать крупные покупки

* СПРАВКА: Речь идет о разности между суммой долей (в процентах) отрицательных, скорее отрицательных ответов и между суммой долей (в процентах) положительных, скорее положительных ответов. Нейтральные ответы в расчет не принимались.

По итогам четвертого квартала 2016 года доля пессимистов в оценке условий для совершения крупных покупок превысила долю оптимистов на 32,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, традиционно проводимого Федеральной службой государственной статистики 1 раз в квартал.

По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель снизился на 10,3 пп. Стоит заметить, что в сельской местности разница между пессимистами и оптимистами составляет 38%, тогда как среди городского населения данный показатель ниже и составляет 30,7%.

Если рассматривать в разрезе федеральных округов, то наиболее пессимистичные настроения отмечены в Дальневосточном федеральном округе – 39,2%, менее пессимистичные – в Северо-Западном федеральном округе (26,7%). Помимо СЗФО, в Уральском федеральном округе разница между пессимистами и оптимистами в оценке условий для покупок также ниже среднероссийского показателя и составляет 30,3%.

Разница между пессимистическими и оптимистическими оценками условий для совершения крупных покупокРис. 1 Разница между пессимистическими и оптимистическими оценками условий для совершения крупных покупок, %

Источник: Zaim.com по данным ФСГС

Материальное положение не изменится

* ИУП – это обобщающий индекс, рассчитанный как среднее арифметическое пяти частных индексов. Частные индексы – это разница между долей положительных и долей отрицательных ответов. Отрицательное значение индекса говорит о превышении пессимистических настроений над оптимистическими.

Пессимистичные настроения также преобладают и при оценке населением ожидаемых изменений своего материального положения – по итогам 2016 года разница составила 7,6%. Причем среди людей более старшего возраста (50 и старше) самая большая разница – 12,4%, тогда как среди респондентов среднего возраста показатель составляет 5,3%, а вот среди молодых людей (до 30 лет) преобладают оптимисты на 0,5%. Среди городских жителей пессимистов больше на 7,5%, среди сельских – на 8%.
Примечательно, что наибольшая разница между отрицательными и положительными ответами отмечена в ЦФО – 10%, а наименьшая – в Уральском федеральном округе (5,8%).

Индекс уверенности потребителей

На основе оценок респондентами условий совершения крупных покупок, экономической ситуации в стране, личного материального положения и др. ФСГС составляет индекс уверенности потребителей (ИУП*).

Динамика индекса уверенности потребителейРис. 2 Динамика индекса уверенности потребителей

Источник: Zaim.com по данным ФСГС

По состоянию на четвертый квартал 2016 года ИУП составил -17,9%, тогда как в четвертом квартале 2015 года индекс равнялся -26,4%, а по итогам первого квартала 2016 г. – -30,4%. Можно говорить о сокращении разницы между оптимистическими и пессимистическими настроениями. Однако рассматривая только индекс, не очень понятно, за счет чего произошло сокращение: за счет изменения доли оптимистов или за счет изменения доли пессимистов.

Среди жителей сельской местности пессимистов больше, чем среди горожан: индекс уверенности в сельской местности составляет -18,5%, в городской местности – -17,6%.

В разрезе возрастных групп, неуверенных больше среди представителей старшего поколения (50 и старше) – -20,7%, среди середнячков показатель составляет -17%, среди молодежи – -17%.
Самый высокий уровень превышения пессимистических настроений над оптимистическими отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе, там индекс уверенности составил -25,6%. Сравнительно лучше дела обстоят в Уральском федеральном округе (ИУП -14,6%) и в Северо-Западном федеральном округе (-14,7%).

С одной стороны, неуверенность потребителей является тревожным звоночком, так как на этом фоне снижается покупательская активность, население более аккуратно расходует средства и, следовательно, меньше берет займы. Однако с другой стороны, нестабильность в личных финансах населения является позитивным моментом для микрофинансовых организаций, так как ухудшение материального положения семей может увеличить спрос на микрозаймы.

Маргарита Гвоздева

Источник: Информационный портал Zaim.com

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