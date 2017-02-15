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Герман Греф, председатель правления Сбербанка. Фото Борис Мальцева, ИА «Клерк.Ру»

Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»

15.02.17 14:45
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По итогам заседания набсовета Сбербанка его глава Герман Греф рассказал журналистам о том, что одним из важнейших секторов работы для банка становится малый и средний бизнес. Герман Греф очень рассчитывает на смарт-кредиты с другой, менее рисковой моделью, и улучшение ситуации в экономике. 

«В целом сегмент малого бизнеса для нас убыточен,— рассказал глава Сбербанка.— В 2015 году мы понесли существенные убытки по портфелю. В прошлом году мы вышли почти в ноль. В этом году я надеюсь, что мы по этому портфелю сумеем более динамично наращивать портфель, и кредитование у нас в этом году уже должно приносить прибыль».

В целом Греф доволен транзакционным и комиссионным бизнесом Сбербанка в сегменте МСБ, «но сам процесс кредитования, к сожалению, очень сложен».

«Мы уже анонсировали наш новый продукт, и пока у нас все движется очень неплохо. Мы видим хорошие результаты, но я надеюсь, что мы те задачи, которые, в том числе, наш наблюдательный совет сформулировал, до конца этого года, сумеем выполнить. Я думаю, что в середине года еще раз мы посмотрим, куда мы движемся»,— заявил глава Сбербанка.

Портфель по малому и среднему бизнесу в Сбербанке составляет 1,4 трлн рублей. В прошлом году произошло сокращение. При этом за вторую половину прошлого года портфель немного вырос. Особенно четвертый квартал был успешным. Если смотреть выдачи по МСБ декабрь 2016 года к декабрю 2015-го, то рост составил примерно 52–55%.

«Поэтому в целом картинка существенно улучшается. И до конца года пока мы видим наращивание портфеля примерно на 7,7 млрд рублей»,— сказал Греф.

По его словам, причина убытков 2015 года — тяжелейший кризис в экономике. Второе — отсутствие в линейке очень выверенных по своим риск-параметрам продуктов. «Мы убедились в том, что экспресс-методика, которая была у нас применена для выдачи так называемых кредитов доверия, необесреченных кредитов, она не сработала. За традиционные ручные технологии мне, честно говоря, иногда бывает стыдно. Это требует времени и затратно как для банка, так и для наших клиентов»,— указал Греф и добавил, что в четвертом квартале Сбербанк закончил и запустил так называемый смарт-кредит, который показал себя «очень позитивно». «Сложно окончательно говорить, какие будут потери, потому что нужно дождаться вызревания этого портфеля. Но пока за первые три месяца у нас потери по этому продукту минимальны»,— сказал глава Сбербанка. 

Татьяна Терновская

Источник: Bankir.Ru

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Глава «Сбербанка» Герман Греф
 
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