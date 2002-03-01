Клерк.Ру
 

Что нас останавливает сменить провайдера, мобильного оператора или банк?

21.02.17 09:00
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Важное совещание, на видео-конференции ваши сотрудники и партнеры из других регионов. Все идет гладко, но внезапно картинка «зависает», интернет, уже в который раз, пропадает. Досадно. А ведь вы давно хотели сменить интернет-провайдера, но все не решались, да и времени жалко. При этом знакомые неоднократно вам рекомендовали проверенных провайдеров с отличным качеством и дешевле. Так и в бизнесе. Вы несколько раз подумаете, прежде чем сменить банк с расчетным счетом, хотя условия в новом гораздо привлекательнее. Переход в УБРиР для компаний прост и удобен, сменив банк, предприниматели получают хороший сервис с выгодным обслуживанием бизнеса.

То, что в УБРиР выгодно вести финансы – говорит статистика. Гибкая тарифная линейка, пакетные предложения «все включено» и бесплатное обслуживание интернет-банк Light  позволяют предпринимателям обслуживаться без переплат. По сравнению с крупнейшими банками первой пятерки, клиенты экономят на расчетно-кассовом обслуживании в УБРиР порядка 70 тысяч рублей в год. А независимые эксперты Марксвеб включили банк в ТОП-3 наиболее выгодных для обслуживания бизнеса.

Предприниматели выбирают привычную систему интернет-банка из двух наиболее востребованных в России: Light на платформе «BSS» или Pro на платформе «Bifit». Переживать о том, что придется переучиваться и привыкать к новой программе не нужно. Разработчики все предусмотрели. Все документы, базы данных, реквизиты, данные контрагентов из прежнего интернет-банка легко интегрируются в новый. Таким образом, ни руководителю, ни бухгалтеру не составит никакого труда начать работать с УБРиР.

Обе системы удаленного доступа просто подключить, достаточно одного визита в банк при открытии расчетного счета1 . А если воспользоваться выездным сервисом, то специалисты банка возьмут на себя всю заботу по открытию счета и подключению интернет-банка. Вам даже не понадобится тратить время на посещение банка.

Какой интернет-банк выбрать?

Интернет-банк Light идеальное решение для предпринимателей, которые самостоятельно ведут расчеты и бухгалтерию и часто работают вне офиса. Проводить банковские операции можно как со стационарных ПК, так с ноутбуков и планшетных устройств, 24 часа в сутки. Подключение и обслуживание бесплатное.

Интернет-банк Pro подходит для владельцев малого и среднего бизнеса со штатной бухгалтерией. В системе удобно управлять финансами в режиме «одного окна» с группой компаний или филиалами.

Интернет-банки УБРиР проверены временем и десятками тысяч клиентов. Система удаленного доступа Light включена в ТОП-5 лучших онлайн-сервисов для ведения бизнеса в России (Марксвеб). 46% новых клиентов приходят в банк по рекомендациям своих партнеров и знакомых.  А это весомый показатель качества обслуживания и доверия к банку.

1Клиенту необходим ноутбук, чтобы подключить Интернет-банк Pro сразу после открытия расчетного счета в офисе.

УБРиР. Просто. Функционально. Без переплат.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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