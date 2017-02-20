Кто отвечает за гибель банка?

Просмотров:

Прошедшие три года были, пожалуй, самым сложным и тяжелым временем для российского банковского сектора за всю историю его существования. И дело не только в нестабильности курса рубля и в фактическом погружении национальной экономики в пучину рецессии. Не меньшую роль сыграло то, что банковский надзор стал более жестким и даже, как говорят многие наблюдатели, беспощадным в тех случаях, когда речь заходит о необходимости удаления с рынка проштрафившихся игроков. Всем памятны многочисленные отзывы лицензий, имевшие место в 2015 и 2016 годах. Эксперты считают, что основной причиной этого является неисполнение руководством или собственниками банков федеральных законов и нормативных актов Центрального банка РФ. NBJ решил выяснить, как распределяется ответственность в случае банкротства или предбанкротного состояния банковских организаций.

Нарушения, нарушения и еще раз нарушения

В настоящее время Центральный банк РФ проводит активную работу по приостановке деятельности, отзыву лицензий и инициированию банкротства кредитных организаций. Зачастую по результатам работы временных администраций в банках выявляется отрицательный капитал, стоимость активов оказывается завышенной. Подобного рода обстоятельства провоцируют увеличение количества дел, возбуждаемых в отношении руководителей финансово-кредитных организаций.

Переходя к цифрам, необходимо отметить, что в 2016 году было отозвано порядка 97 лицензий на осуществление банковской деятельности. Для сравнения: в 2015 году у банков было отозвано 93 лицензии, а в 2014 году – 87. Заместитель директора по научной работе юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Рагулина подчеркивает, что этому способствовали несоблюдения со стороны руководства банков федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нарушения требований регулятора. Кроме того, проводились сомнительные операции, которые являлись причиной отзыва 55% лицензий от общего числа всех отозванных.

«Чаще всего такие действия руководства и (или) собственников банка сопровождались нарушениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и правил внутреннего контроля. Для сравнения, в 2013 году сомнительные операции были основанием для 41% случаев отзыва лицензий. «Почетное» третье место заняли случаи, когда причиной отзыва становилось низкое качество активов и проведение банком высокорискованной кредитной политики», – рассказывает Анастасия Рагулина.

Эксперты указывают на то, что в 2015 году в органы МВД было направлено 59 обращений от арбитражных управляющих по выявлению признаков мошенничества. Следственным комитетом после проверки данных обращений было возбуждено 31 уголовное дело в отношении бывших руководителей ликвидируемых по признаку банкротства предприятий. По оценкам экспертов, общий ущерб по таким делам составил порядка 7 млрд рублей.

Последствия могут быть разные

Как отмечает юрист BGP Litigation Владимир Клименко, в случае признания кредитной организации банкротом ее руководители в зависимости от обстоятельств дела могут быть привлечены к гражданско-правовой, уголовной, административной ответственности. В то же время лица, контролирующие банк-должник, у которого в процессе банкротства была выявлена значительная финансовая «дыра», несут риск привлечения их к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве этого банка.

«Закон о банкротстве предусматривает возможность привлечения лиц, контролирующих банк, к субсидиарной ответственности. Это означает следующее: если банк признан банкротом вследствие действий или бездействия таких лиц, в случае недостаточности имущества банка для расчетов с кредиторами на них возлагается ответственность по обязательствам должника. Опираясь на практику Верховного суда, можно сделать вывод о том, что субсидиарная ответственность руководителей не предполагает мгновенного погашения ими задолженности перед кредиторами, выплаты производятся после формирования конкурсной массы и реализации имущества должника. Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника», – уточняет Владимир Клименко (BGP Litigation).

Опрошенные NBJ эксперты указывают на то, что отдельным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является нарушение законодательных требований к формированию, ведению, хранению документов, отражающих экономическую деятельность банка, и его баз данных на электронных носителях. К этому же основанию относится нарушение обязанности по передаче указанных документов временной администрации банка, его ликвидатору или конкурсному управляющему. По данному основанию к ответственности могут быть привлечены не только контролирующие должника лица, но и лица, на которых была непосредственно возложена обязанность по ведению и хранению данных документов.

Естественно, что к ответственности может быть привлечен и руководитель (руководители) банка-должника – в тех случаях, если он знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечают интересам юридического лица. К примеру, совершая сделку, руководитель голосовал за ее одобрение на заведомо невыгодных для компании условиях или с заведомо не способным исполнить обязательства лицом («фирмой-однодневкой»). Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена или иные условия которой существенно отличаются от тех условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. Очевидно, что речь в данном случае идет об отличии в худшую для юридического лица ­сторону.

«Такими сделками применительно к кредитным организациям чаще всего являются выдачи кредитов заведомо неплатежеспособным заемщикам. По смыслу разъяснений, содержащихся

в п. 5 постановления Пленума ВАС РФ об ответственности директоров, директор также отвечает перед юридическим лицом за причиненные убытки и в случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору контрагентов по гражданско-правовым договорам. Также директор несет ответственность в случае ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом», – говорит Владимир Клименко (BGP Litigation).

«Эта ответственность не является дополнительной, поэтому денежные средства могут взыскиваться до формирования конкурсной массы. Иски о взыскании убытков с бывшего менеджмента подаются конкурсным управляющим. Несмотря на популярность этих видов ответственности и довольно частое привлечение руководителей, очень сложно добиться реального взыскания с них денежных средств, поскольку, как правило, они успевают переписать свое самое ценное имущество», – добавляет специалист BGP Litigation.

«Контролирующие банк лица могут быть привлечены к ответственности в форме взыскания убытков, причиненных, например, необоснованным признанием требований кредиторов к банку, – добавляет партнер, адвокат, руководитель группы юридической фирмы «ЮСТ» по делам о банкротстве, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Василий Раудин. – Следует отметить, что контролирующие банк лица могут быть привлечены к ответственности в форме взыскания убытков в пользу банка до возбуждения процедуры банкротства в случае применения к банку мер по предупреждению банкротства с участием ГК «Агентство по страхованию вкладов». Кроме того, существует риск привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности вне рамок дела о банкротстве кем-то из последующих собственников, которые приобрели активы банка в неблагополучном состоянии. Наконец, нельзя исключить и риск уголовного преследования указанных лиц».

Адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Антон Пуляев разъясняет виды уголовной и административной ответственности. Так, лица, контролирующие кредитную организацию, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 195 Уголовного кодекса РФ (Неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 Уголовного кодекса РФ (Преднамеренное банкротство) и ст. 197 Уголовного кодекса РФ (Фиктивное банкротство). Также предусмотрена административная ответственность по ст. 14.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Фиктивное или преднамеренное банкротство), ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неправомерные действия при банкротстве), ст. 14.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации).

«Необходимо обратить внимание, что на практике основной границей, разделяющей административную и уголовную ответственность, является факт причинения действиями (бездействием) виновных лиц крупного ущерба, размер которого определен примечанием к ст. 169 УК РФ – более 1,5 млн рублей», – заметил Антон Пуляев («ДЕ-ЮРЕ»).

Какие уголовные дела возбуждаются наиболее часто?

Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что в последнее время в России сформировалась практика, при которой отношения, являющиеся обычными для рыночной экономики, признаются незаконными и влекут уголовное преследование. Имеют место случаи завышения квалификации деяний лиц, подпадающих под уголовное преследование. Игнорируя факты совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности и применяя уголовную норму путем расширительного толкования, в отношении руководителей банковских учреждений избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Указанные действия не способствуют возмещению причиненного ущерба и, как правило, влекут причинение прямого ущерба бизнесу и экономике страны в целом, считают эксперты.

Специалисты отмечают, что за последние годы существенно увеличилось и количество случаев уголовного преследования руководства банка в отношении манипуляций с так называемыми забалансовыми обязательствами. Эта категория составов преступлений имеет наиболее распространенный характер, в связи с чем юристами данная сфера отношений квалифицируется как наиболее высокорисковая на текущий момент.

Партнер Адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Дарья Константинова рассказала о том, что в 2014 году Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 172.1, устанавливающей уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности в финансовых организациях, которая стала активно применяться следователями в отношении недобросовестных банков.

«При выявлении в ходе банкротства организации случаев совершения сделок, являющихся заведомо убыточными и не имеющих экономической целесообразности либо приведших к неспособности удовлетворить финансовые требования кредиторов, действия виновных могут быть квалифицированы по статье 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), – поясняет Дарья Константинова. – Так, например, после отзыва лицензии у ОАО «Мастер-Банк» органами предварительного следствия МВД России было возбуждено уголовное дело, в том числе и по данному факту. Аналогичные действия, совершенные при наличии признаков банкротства, могут быть квалифицированы по ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве). В действиях руководителей кредитной организации могут быть также выявлены случаи вывода денежных средств с корреспондентских счетов руководимых ими организаций и перевода денежных средств на счета контролируемых ими фирм, зачастую зарегистрированных на территории других государств. Исходя из практики, при указанных обстоятельствах их действия могут быть квалифицированы по статье 160 УК РФ, устанавливающей ответственность за присвоение или растрату чужого имущества, вверенного виновному, либо по статье 159 УК РФ (Мошенничество)».

Кроме того, юристам нередко приходится сталкиваться и со случаями возбуждения уголовного дела по статье 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Как правило, указанная норма применяется в случае, когда не удается установить корыстную цель руководителя банковского учреждения, а имеет место только заведомо убыточная сделка либо крупная сделка, совершенная без одобрения совета директоров или общего собрания участников. В случае если у лица не было умысла причинить ущерб, а имела место управленческая ошибка или производственный риск, уголовная ответственность по данной статье (с точки зрения закона, но не всегда правоприменительной практики) не наступает. Несмотря на обязательное требование наличия специального субъекта преступлений по статьям 160 УК РФ (лицу должно быть вверено расхищаемое имущество) и 201 УК РФ (лицо должно выполнять управленческие функции в коммерческой или иной организации), к ответственности могут привлекаться и иные лица – как пособники в совершении преступления.

Между тем специалисты говорят о том, что заявления о преступлении в рамках дел о банкротстве кредитных организаций подаются достаточно регулярно, однако случаи привлечения к реальной ответственности единичны.

Банкротство всегда было одной из сложных, неприятных процедур как для участников самой организации, так и для ее контрагентов и партнеров. Дополняя мнения юристов и адвокатов, необходимо отметить, что законодательная инициатива в данном вопросе достаточно широка и проработана. Тем не менее в некоторых случаях многолетняя процедура банкротства компаний может привести к экономическому урону для ее кредиторов и к уклонению виновных от прямой ответственности за совершение тех или иных действий.