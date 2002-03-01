Кассы Модульбанка научились шпионить за продавцами через Telegram

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Модульбанк создал кассового робота, который будет сообщать руководству магазина через мессенджер Telegram, как идет торговля на точке. Бот является частью проекта «Модуль.Кассы».

Кассовый бот Модульбанка

Модульбанк создал кассового робота, который позволит руководству магазина в любой момент выяснить, какие товары проходят через каждую кассу. По запросу бот предоставляет данные о работе кассы с начала смены через мессенджер Telegram. Робот по умолчанию является частью каждой «Модуль.Касса» – умной кассы, созданной Модульбанком – его разработкой занималась та же команда. Сейчас им пользуется около 30% заказчиков.

Благодаря боту владелец кассы может выяснить, когда началась смена, сколько чеков было проведено через кассу с этого момента, каков объем выручки. Таким образом, руководство магазина будет точно знать, не опоздал ли кассир на смену, и не пора ли ехать за выручкой. Кроме того, бот указывает пять самых востребованных товаров, а в конце смены составляет общий отчет и отправляет его руководству. Он также может сформировать отчет за любой заданный период.

Преимущества решения

По словам руководителя проекта «Модуль.Касса» Максима Митусова, кассовый бот поможет вести статистику продаж, своевременно реагировать на изменение спроса и адекватно менять ассортимент магазина. Митусов отмечает, что вначале отнесся к идее робота скептически, поскольку Модуль.Касса и без этой функции предоставляет руководству торговой точки достаточную информацию в виде отчетов в самой кассе, отчетов на почту владельца магазина и данных в его личном кабинете. Однако, по словам Митусова, практика показала, что владельцам торговой точки важно иметь доступ именно к оперативной информации.

«Уже после мы разговаривали со многими своими клиентами, и они рассказывали, что для оперативного управления многие специально создают группы в мессенджерах, где кассиры по запросу владельца пишут текущие данные по продажам. Это конечно удобно, но все равно кассир должен сначала прочитать просьбу владельца, потом зайти в меню кассы и написать ответ. Наш же бот полностью исключает все промежуточные действия», – отмечает Митусов.

Программные особенности

Бот подключен к серверу «Модуль.Касса». Сам бот написан с использованием стандартных решений и библиотек, доступных всем разработчикам, работающим с мессендежером Telegram, сообщили CNews в Модульбанке.

«Модуль.Касса» – это модульное кассовое решение. Модульбанк создал собственное приложение для кассы (на Android и Windows 10) и свое серверное решение для управления кассами дистанционно. С серверной частью Модуль.Кассы проведена интеграция по API c внешними системами. Кассовый бот работает именно по этому API. Кроме Telegram-бота по данному API работают и другие внешние системы – была проведена интеграция с «1С» и «МойСклад». Также осуществляется интеграция и обмен данными с «1С:Битрикс» – по словам Митусова, это одно из первых в стране решений по интеграции интернет-магазинов и кассовой техники.

На основании этого же API и разработок Модульбанка для касс был выполнен совместный продукт с СКБ Контур. Контур запускает свой собственный кассовый проект Контур.Маркет, кассовая часть в котором сделана Модульбанком, поясняет Митусов.

Мессенджер Telegram был выбран потому, что в настоящий момент он наиболее открыт и доступен для разработчиков. Модульбанк собирается сделать бота и для других платформ, когда появится такая возможность и с учетом пожеланий клиентов.

Проект «Модуль.Касса»

С 1 февраля 2017 г. в торговых точках России начнется переход на умные кассы, которые будут делиться по интернету данными о продажах с налоговой инспекцией и вести электронную документацию. С 1 июля 2017 г. такие кассы заменят в России аппараты старого образца. В Модульбанке отмечают, что бизнес пока не очень рад этим изменениям, однако они дают шанс оптимизировать управление торговыми точками благодаря получению актуальной информации о продажах.

С этой целью Модульбанк создал собственную умную кассу. «Модуль.Касса» – это ПО, которое работает со всеми основными видами планшетов и ноутбуков, кассовых принтеров и фискальных накопителей. Помимо этого, Модульбанк предлагает два вида отдельного кассового оборудования. Любая Модуль.Касса включает в себя облачный сервис, который дает возможность получать информацию о работе кассы удаленно в режиме реального времени.

Источник: http://www.cnews.ru/