Будущее валютных вкладов: стратегии банков

Депозиты в евро уже настолько «усохли», что в некоторых банках ставка по ним достигает 0,0015% годовых. Эксперты не считают, что стоит ожидать повального внедрения ставок с тысячными и десятитысячными долями процента. Но и в сколько-нибудь значимый рост доходности валютных вкладов не верят.

Не массовый, но тренд

Уже как минимум пять участников на банковском рынке предлагают ставки по валютным вкладам с тремя и более знаками после запятой. Эксперты отмечают: такую ситуацию сложно назвать полноценным трендом, но в текущих реалиях сделать «иностранное» предложение получше кредитные организации просто не могут. Пока такой хитрый процент российские банки устанавливают по вкладам именно в евро.

Тексбанк предлагает доходность в размере 0,025% годовых по вкладу «Доходный» при взносе от 5 тыс. условных единиц на 91 день.

Депозит «Капитал» от банка «Оренбург» можно открыть под 0,125—0,303% годовых в зависимости от срока и суммы вклада. Наивысший процент можно получить, положив свыше 9 тыс. евро на полгода.

В банке «Агропромкредит» обнаружилось сразу несколько вкладов с единой ставкой в евро в размере 0,001% годовых.

В то же время в линейке Экспобанка есть вклад «Стандарт», при открытии которого в евро (минимальная сумма — 1 тыс. у. е.) самая высокая ставка составит 0,250% годовых при размещении на срок более года.

Кредит Урал Банк и вовсе дает минимум 0,0015% годовых при размещении на евровом счете вклада «Срочный безотзывный» от 10 тыс. до 50 тыс. у. е. на год.

Все ставки указаны по данным сайтов самих банков. Они могут быть приведены с учетом капитализации или «включать» в себя иные «добавки».

Магия длинных чисел

Эксперты затрудняются сказать, какой смысл для конкретных банков оставлять в линейке вклады со столь скрупулезно выверенной доходностью.

«Экспобанк — это, наверное, самый крупный из перечисленных банков, имеющих три и даже четыре знака после запятой в ставке по евровому вкладу. Относительно него могу сказать, что этот банк указывает на своем сайте эффективную процентную ставку с учетом ежемесячной капитализации. Такой маркетинговый ход некоторые банки стали использовать сравнительно недавно», — говорит независимый эксперт по банкам Артур Восканян.

«Моей единственной гипотезой является то, что на самом деле это вклады с ежемесячной или ежеквартальной выплатой процентов. И когда банки рассчитывают по ним эффективные ставки, то есть как если бы весь доход с учетом реинвестирования процентов выплачивался в конце срока вклада, получаются такие вот длинные числа», — рассуждает директор департамента пассивных, страховых, инвестиционных продуктов банка «Открытие» Вадим Погосьян.

При этом вице-президент, директор департамента депозитов и комиссионных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Галина Уткина считает, что у каждого банка свои причины делать длинные ставки. Но, скорее всего, на фоне общей тенденции к уменьшению ставок, особенно по депозитам в иностранной валюте и особенно в евро, чтобы дифференцировать один тип вклада от другого, уже недостаточно только десятых и сотых долей, поэтому появляются тысячные и десятитысячные, предполагает она. «По сути, для клиентов при текущем уровне ставок и суммах, застрахованных АСВ, разница в тысячные доли процента не имеет какого-либо значения. Вкладчики сейчас держат деньги на валютных счетах и депозитах не для получения дохода, а скорее для диверсификации своих валютных рисков», — замечает Уткина.

А вот управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина убеждена, что все просто: депозитные ставки в долларах и евро на текущий момент крайне чувствительны и находятся на исторических минимумах — прибавляя знаки после запятой, банки имеют возможность регулировать ставку в более мелком диапазоне, то есть таким образом увеличивается точность числа. Сами же кредитные организации с длинными ставками поясняют ситуацию следующим образом. «В банке представлены вклады в валюте с тремя знаками после запятой, и их доля в общей линейке минимальна. Мы ввели подобные ставки в июле 2016 года. Банк в первую очередь ориентирован на предоставление максимально комфортной продуктовой линейки, которая учитывает как текущую ситуацию на рынке, так и потребности клиентов. Важно, чтобы ставки по вкладам соответствовали потребностям и были рыночными. У нас они именно такие, и спрос на данный продукт есть», — прокомментировали в пресс-службе Экспобанка.

До единицы бы дотянуть

Примечательно, что даже банки с достаточно низкими валютными ставками по вкладам продолжают снижать их и дальше. Например, совсем недавно банк «Возрождение» снизил ставки по вкладам. Преимущественно ставки уменьшились по вкладам в долларах США, а также некоторые депозиты перестали открываться в евро. Впрочем, спустя какое-то время «Возрождение» повысил доходность по одному из «пониженных» вкладов.

В целом крупные и особенно крупнейшие банки редко готовы дать по валютному вкладу, тем более в евро, доходность свыше 0,1% годовых.

Но даже если ставка превышает эту планку, заработать на ней удастся, отнеся в банк достаточно приличную сумму средств. Возможно, в том числе поэтому самые выгодные депозитные предложения начинаются от нескольких тысяч и даже сот тысяч условных единиц в качестве минимального взноса.

Согласно базе Банки.ру, самое «дорогое» предложение в долларах — у самарского банка «Солидарность» по вкладу «Премиальный (в иностранной валюте)». По нему кредитная организация даст 3,5% годовых. Правда, для этого придется положить в банк от 100 тыс. у. е. на год. Самое привлекательное предложение в евро — у банка «Прайм Финанс». Если открыть его депозит «Классика» в Московском филиале, то удастся получить 2,9% годовых. Правда, тут также нужно будет разместить на счете от 100 тыс. у. е., но на полтора года.

«В базе Банки.ру больше всего предложений по открытию вкладов в евро на шесть месяцев и на один год. Остальные сроки менее популярны, — рассказывает ведущий эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова. — Средняя годовая ставка по вкладам на сумму до 5 тысяч евро на один год составила, например, на 1 апреля 2017 года 0,63%. Ставки банков из топ-50 колеблются в районе 0,01—1,1% годовых для вкладов от 100 евро. Поскольку сейчас ставки в евро явно стремятся к ставкам вкладов «до востребования», держателям инвалюты проще размещать средства именно на таких счетах (если ставка одинаковая), так они в любой момент смогут воспользоваться деньгами. Пока мы видим, что банки продолжают снижать ставки во всех валютах или отказываются от срочных вкладов в евро, если снижать ставки по ним уже некуда».

Евроцент рубль бережет

Примечательно, что если разместить на том же евровом вкладе небольшую сумму, то за год можно получить доход даже менее 10 у. е.

К примеру, согласно калькулятору по вкладам Банки.ру, если клиент положит на депозит «Накопительный (с частичным снятием)» Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) 300 евро на 400 дней, то его доход составит 4 евро. В то же время если пенсионер разместит на вкладе «Доходный плюс» Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) 500 евро на год, то за 367 дней срока действия вклада заработает 7 евро.

Далеко не все банки располагают монетами иностранных государств, чтобы выплатить столь «шикарный» доход в наличной форме.

«Банки работают только с бумажными деньгами, поэтому при выдаче средств с валютного вклада сумма должна быть кратна 5 евро (если вклад открыт в евро) и 1 доллару (если вклад открыт в американской валюте). Все, что меньше, выдается клиенту в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ. Если клиенту принципиально получить проценты в валюте, то он может докупить недостающую валюту до минимальной суммы по коммерческому курсу банка и получить проценты в валюте открытого вклада, — объясняет руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами департамента розничных услуг УБРиР Елена Бабина. — Если клиент хочет пользоваться процентами с вклада (как валютного, так и рублевого), он может переводить их на счет и в дальнейшем снимать их в банкомате или расплачиваться картой. Например, клиент может открыть вклад в иностранной валюте с условием перевода начисленных процентов на карту и расплачиваться ею в поездке за рубеж».

Средняя сумма открытия вклада в валюте в УБРиР составляет 3,5 тыс. евро и 5,5 тыс. долларов. Бабина отмечает: поскольку ставка по таким вкладам сейчас находится на низком уровне (в долларах — до 1%, в евро — до 0,7% годовых), целесообразнее открывать подобные вклады с более ощутимыми суммами, чем 500 у. е. Однако если у клиента запланирована поездка за рубеж и он собирается в течение какого-то срока копить на нее деньги, то вклад может стать хорошим инструментом для этого. Поскольку так клиент и получает более удобный способ хранения средств, и по окончании срока вклада еще останется в плюсе на сумму процентов.

По словам советника председателя правления АТБ Александра Парамонова, в его банке доход по вкладу может быть выдан в виде иностранных монет. «Также по желанию клиента средства могут быть зачислены на карту в валюте вклада либо выданы наличными в рублях по текущему курсу», — добавляет он.

«У некоторых крупных банков ставка по депозитам в евро находится на уровне 0,01% годовых, что для розничного вкладчика и так означает нулевую доходность по вкладу. Еще большего «ухода за запятую» ни у кого из крупных и средних игроков рынка мы не видели», — обнадеживает Вадим Погосьян.

Ставки с несколькими знаками после запятой не являются распространенной практикой на рынке, уверен он. «Поэтому я бы не искал в этом каких-либо закономерностей. В России сейчас функционирует порядка 600 банков, и то, что в нескольких из них ставки по вкладам в евро исчисляются в тысячных и десятитысячных процентах годовых, скорее, является статистической погрешностью», — считает Погосьян.

Галина Уткина из «Ренессанс Кредита» имеет схожее мнение. «Вероятнее всего, ставки в валюте зафиксируются на минимальном уровне и дальше не будут меняться. Кредитные организации, которые будут предлагать вклады на 0,001 процентного пункта выше, чем остальные, конкурентного преимущества явно не получат», — говорит она.

Впрочем, Елена Веревочкина из Росгосстрах Банка не разделяет уверенности коллег и считает, что есть возможность, при которой значительное число банков перейдут на три знака после запятой в ставках. «Это будет зависеть от управленческих решений конкретного банка», — уточняет она.

Чуда ждать не стоит

Эксперты склонны полагать, что в ближайшей перспективе ждать от ставок по валютным, особенно евровым, вкладам роста не приходится. Для него нет причин.

«Пока нет оснований ожидать, что ставки по вкладам в долларах США и евро вырастут в среднесрочной перспективе. Диапазон ставок на рынке в текущий момент варьируется от 0,01% до 2,3% — в зависимости от срока и опций. По данным Банка России, сейчас средневзвешенная ставка по системе для годового депозита составляет 0,82% и 0,44% годовых в долларах США и евро соответственно. Вполне возможно, что ставки просядут еще ниже», — комментирует Елена Веревочкина.

С ней согласна Галина Уткина. «Серьезной положительной динамики по вкладам в валюте ожидать не стоит. Депозиты в евро, скорее всего, уже достигли своего минимума. По долларам ставки несколько выше, при этом есть вероятность их дальнейшего снижения, но и тут потенциал уже невелик», — говорит она.

Вадим Погосьян убежден, что ниже существующих значений снижать ставки вкладов в евро банкам особо некуда. Поэтому если в течение года мы и увидим уход в тысячные и десятитысячные доли процента, то это вряд ли будет массовым явлением. «За исключением, пожалуй, случая, когда доходности активов в евро упадут настолько, что банки по вкладам в евро будут предлагать 0,001% годовых вместо сегодняшних 0,01%. Но я думаю, что вероятность ухода в такую детализацию все же невысокая, — говорит банкир. — Когда-нибудь ставки по валютным вкладам точно вырастут, вопрос лишь в том, когда это произойдет. На сегодняшний день все выглядит так, что в течение ближайших нескольких месяцев кардинального изменения ставок в евро не произойдет. Вкладчикам, предпочитающим хранить свои сбережения в европейской валюте, я бы предложил подумать над тем, чтобы перевести свои накопления в другие валюты. Хотя бы на некоторое время».

«Чем вообще вызвана сейчас достаточно низкая ставка по валютным вкладам? — рассуждает независимый эксперт по банкам Артур Восканян. — Во-первых, большую роль играют нестабильная политическая ситуация и, как следствие, валютные риски. Самые большие цифры после запятой мы наблюдаем именно по вкладам в евро. И это неудивительно, ведь в Европе сейчас ждут выборов президента Франции, которые, безусловно, будут влиять на валюту этого региона. Вторая причина — Brexit, из-за которого, в частности, банкиры вообще сейчас не уверены в курсе европейской валюты. Если говорить о долларе, то политический курс нового президента США Дональда Трампа встретил большое сопротивление среди оппозиционных сил. Это вызывает дополнительную неопределенность».

Тем не менее Восканян уверен, что прогнозы — дело неблагодарное, так как они очень часто «рушатся», особенно на фоне политических изменений.

«Вспомните 2014 год и падение российского рубля. Я помню, как в сентябре просматривал аналитику ведущих банков с прогнозом курса валют на конец 2014 года, и самый пессимистичный прогноз говорил, что доллар будет стоить в районе 38 рублей. Но что было в итоге с курсом, все и так помнят... Собственно, почему на тот момент так сильно упал рубль? Мое видение таково: безусловно, это произошло из-за снижения ожиданий инвесторов и оттока инвестиционного капитала, но также повлиял тот момент, что ЦБ ставил своей целью подстегнуть внутренний спрос на отечественную продукцию. Опустив курс национальной валюты, он сделал намного менее конкурентоспособными товары из-за рубежа. И сейчас ЦБ тоже выгодно держать валюту в таком курсе. Хотя я считаю, что рубль на текущий момент немного недооценен. Но регулятор не будет способствовать его резкому росту, а, скорее всего, будет держать курс в коридоре 55—57 рублей за доллар, потому что Центробанку все еще необходимо поддерживать высокую конкурентоспособность отечественных производителей и стимулировать внутренний спрос», — полагает Восканян.