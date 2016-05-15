Как власти собираются помогать проблемным заемщикам

Президент РФ Владимир Путин потребовал решить проблему заемщиков, попавших в так называемую долговую спираль. Разбираемся, зачем банки и МФО выдают новые кредиты проблемным заемщикам и кто рискует угодить в кредитное болото.

Старуха-процентщица скромнее МФО?

Президент РФ Владимир Путин считает нынешние микрофинансовые организации (МФО) значительно более нескромными в своих запросах, нежели старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом глава государства заявил на днях на заседании президиума Госсовета, где обсуждалась защита прав потребителей. «Действительно, известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — заключил президент.

Глава государства потребовал решить проблему микрозаймов, заводящих в «долговую спираль», и обратил внимание на низкую финансовую грамотность многих из тех, кто берет небольшие ссуды. По его словам, «среди кредиторов есть и такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая всю цепочку возможных последствий». «В результате большинство заемщиков практически неминуемо попадают в долговую спираль», — подчеркнул Путин.

О масштабах проблемы свидетельствует недавнее исследование Объединенного кредитного бюро. По данным ОКБ, 53% заемщиков в 2016 году брали займы на погашение предыдущих, а в декабре 2016-го — и вовсе 58%. До кризиса эта цифра не превышала 43%.

СРО и DTI — лучшие друзья заемщиков

Банк России работает над системой мер, позволяющей снизить уровень закредитованности заемщиков, сообщили в пресс-службе регулятора. «Концепция базовых стандартов защиты прав потребителей финансовых услуг содержит положения о добросовестной практике предоставления займов с учетом платежеспособности клиентов. Стандарты разрабатываются саморегулируемыми организациями (СРО) в сфере финансовых рынков с учетом требований регулятора.

Требования Банка России к базовым стандартам СРО МФО предполагают установление максимального количества микрозаймов, выданных одной микрофинансовой организацией одному лицу в течение одного года, а также ограничение максимального числа пролонгаций одного договора микрозайма, срок возврата которого не превышает 30 календарных дней (займы «до зарплаты»)», — рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Речь, в частности, идет о том, чтобы запретить давать более 11 займов одному заемщику. На минувшей неделе стандарт, разработанный СРО МФО, был представлен в Банк России и после утверждения вступит в силу. Планируется, что поэтапно, во взаимодействии с бюро кредитных историй, регулятор реализует схему, при которой ограничения по числу выдач и пролонгаций микрозаймов будут распространяться на совокупное число займов, взятых гражданином в нескольких микрофинансовых организациях в течение одного года.

В ЦБ напомнили о том, что разрабатывается новый инструмент ответственного кредитования — ограничение максимального долга по кредитам к доходам заемщика (показатель DTI. — Прим. Банки.ру). «Он будет распространяться как на банки, так и на микрофинансовые организации. Полагаем, что его введение позволит дополнительно повысить здоровье рынка потребкредитования и снизить избыточную закредитованность граждан», — считают в ЦБ.

Взять, чтобы вернуть

В банках утверждают, что дают кредиты на рефинансирование из лучших побуждений, помогая заемщикам сократить расходы на обслуживание своих кредитных обязательств.

Если речь идет о рефинансировании и консолидации не просроченной задолженности — мотивы кредитной организации очевидны: получить хорошего клиента к себе в портфель, говорит вице-президент, директор департамента управления рисками «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. «Просроченные долги обычно рефинансируются банками только по кредитам, выданным в этом банке, чтобы облегчить для клиента платежную нагрузку. Рефинансирование внешних просроченных кредитов, возможно, где-то существует, но это довольно рискованно: банк скорее стремится избавиться от ненадежного клиента, чем увеличить его обязательства», — отмечает он.

По словам финансового директора сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамуки Ризаева, использование займов для перекредитования не всегда говорит о тяжелом финансовом положении клиента. «Бывают ситуации, когда средств на очередной платеж по кредиту временно нет или недостаточно. И тогда, чтобы не допускать просрочку, можно получить заем, например, на неделю. Учитывая, что онлайн-займы можно получить за 15 минут, для некоторых клиентов это удобно. В целом важна не цель получения займа, а финансовое положение клиента и его скоринговый балл», — говорит Ризаев.

Он указывает на то, что одна и та же доля обязательств от доходов может по-разному влиять на принятие решения. «Например, общие кредитные обязательства на сумму 150 тысяч рублей при месячном доходе 300 тысяч рублей это не то же самое, что 15 тысяч рублей обязательств при доходе 30 тысяч рублей. Поэтому, принимая решение, МФО оценивают большой объем информации о клиенте и обычно могут верно определить, стоит выдавать заем или нет», — объясняет Ризаев.

У заемщиков сейчас есть благоприятная возможность перекредитоваться по более низким процентным ставкам и снизить финансовую нагрузку, отмечает директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по розничному бизнесу Александр Парамонов. «Действительно, в последние несколько лет постепенно увеличивается доля кредитов, которые берутся на погашение задолженности в других банках. Но причины могут быть абсолютно разные. После скачка ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года процентные ставки по кредитным продуктам сильно выросли. Но при этом потребности, которые были у клиентов, никуда не исчезли. Кто-то, например, делал ремонт или планировал свозить семью на море. И клиентам пришлось брать деньги в долг на действующих на тот момент условиях. За последние два года мы наблюдаем постепенное снижение стоимости денег и, соответственно, ставок по кредитным продуктам. И в такой ситуации рефинансирование кредита на более выгодных условиях является просто удобным инструментом для оптимизации своих денежных потоков», — говорит Парамонов.

В компании «Домашние деньги» описали распространенный тип заемщика, попадающий в долговую пирамиду. «Это может быть бедный человек с очень низкой финансовой грамотностью. Нередко встречаются люди, которые не могут понять, почему они взяли 10 тысяч рублей, а должны, допустим, 12—14 тысяч рублей. Изначально они плохо прочитали договор, после сообщения, что у них имеется задолженность, они идут в другой банк или МФО и берут там уже 15 тысяч рублей, тем самым все больше и больше ввязываясь в «кредитную кабалу». Есть заемщики, которые хотят, как говорится, жить не по средствам — оформляя заем на покупку дорогого телефона при зарплате ниже прожиточного минимума», — рассказали в пресс-службе компании.

«Однако в кризис увеличилась доля тех, кто хочет погасить кредит, делал это добросовестно, но их доходы резко упали, а выплаты по кредиту остались на прежнем уровне. Особенно эта проблема коснулась тех, кто имел долгосрочный заем на срок более пяти лет», — отметили в компании.

Председатель правления Риабанка Борис Липкин указывает на то, что необходимо различать банки и МФО. «Во-первых, банки перекредитовывают заемщиков, исходя из своих нормативов. Во-вторых, предоставляя новый кредит на погашение старого на лучших условиях, банки строго следят за тем, чтобы было обеспечено требование возвратности, чтобы в наличии было обеспечение. Это достаточно четкий процесс, и ни один банк не будет брать на себя повышенные риски, затягивая заемщика в кредитную спираль.

Банкам это абсолютно невыгодно: и с точки зрения репутации, и потому, что надо будет создавать повышенные резервы, а они формируются за счет прибыли. Другое дело — модель МФО, где процентная ставка позволяет идти на значительно больший риск: те люди, которые возвращают в МФО займы с процентами, возвращают за всех: и за себя, и за тех, кто этого не делает», — прокомментировал Липкин.

Кому выгодно банкротство?

По словам старшего юриста независимой юридической группы «Стрижак и Партнеры» Александра Лысякова, целесообразность банкротства зависит от конкретной суммы образовавшейся задолженности. Не последнее место также занимает имущественное положение должника. В настоящее время отсутствие имущества у должника не является препятствием для ведения в отношении гражданина процедуры банкротства.

В январе 2017 года Верховный суд РФ выразил мнение о возможности не только признавать такую категорию граждан банкротами, но и освобождать их от исполнения обязательств перед кредиторами в последующем. «Как правило, банкротство выгодно тем физическим лицам, чей долг значительно превышает затраты на саму процедуру. В этом случае в ней есть смысл. Обычно сумма расходов на ведение процедуры банкротства физического лица составляет в среднем по России более 100 тысяч рублей. Сама сумма складывается из расходов на услуги финансового управляющего, оплаты госпошлины, расходов на публикации информации о процедуре и уведомление кредиторов. При этом необходимо понимать, что списывают весь долг редко, обычно он реструктурируется и выплачивается с части зарплаты или иных доходов», — говорит Лысяков.

«Начать процедуру вправе любой гражданин, чей долг перед кредиторами превысил 500 тысяч рублей. При этом просрочка должна достигнуть трех месяцев. Однако сама процедура банкротства сопряжена с материальными и временными затратами. Как правило, от подачи заявления о признании должника банкротом до вынесения определения суда о его назначении проходит от 15 дней до трех месяцев, а сама процедура реструктуризации долгов занимает порядка четырех месяцев. Еще порядка полугода может потребоваться на реализацию имущества», — объяснил юрист.

По словам Бориса Липкина, закон о банкротстве начал решать задачу, на которую он был изначально нацелен: помочь людям выпутаться из сложнейшей ситуации с долгами. «Но есть еще и законодательные пробелы — например, нет положения о социальной норме жилплощади. Поэтому нередки ситуации, когда у физлица-банкрота есть дом площадью 1,5 тысячи метров, при этом у человека огромные долги, но он счастливо живет в этом доме, так как жилье единственное. Вместо того, чтобы продать свое поместье, купить квартиру площадью 8 квадратных метров на каждого члена семьи, а остаток вырученных средств от продажи дома пустить на погашение долгов», — приводит пример банкир.

Если платить нечем, не надо набирать новые кредиты

В случае если по кредитам платить нечем, а рефинансировать их на выгодных для себя условиях не удается, надо договариваться с банком о реструктуризации, советуют опрошенные Банки.ру эксперты.

Наталья Смирнова, персональный финансовый консультант:

— Вообще кредиты на погашение имеющихся надо брать, только если это рефинансирование, то есть кредитование под меньшую ставку, экономия или консолидация под меньшую ставку (когда берется один большой кредит на больший срок и под меньшую ставку, чтобы погасить короткие дорогие кредиты и кредитные карты). Если нечем платить — надо подавать на реструктуризацию или банкротство, а не набирать новые кредиты.

Мамука Ризаев, финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем»:

— В первую очередь нужно определить причину такого положения — это непредвиденные обстоятельства либо жизнь не по средствам. Это поможет понять, как действовать дальше. Также важно четко понимать общую сумму своего долга, своих текущих расходов и доходов. Еще я могу посоветовать определить долги и кредиты с самыми высокими процентами и в первую очередь вернуть именно их.

Александр Парамонов, директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по розничному бизнесу:

— Самый главный совет: при попадании в сложную ситуацию не пытаться схитрить или «добыть» денег, где дадут, в тех же микрофинансовых организациях. Первый шаг — обратиться именно в тот банк, где клиент взял кредит. Большинство банков сегодня готовы идти на уступки клиентам, попавшим в трудное положение. Бывают случаи, когда банки даже прощают часть долга, если клиент снова начинает качественно обслуживать кредит. Например, в АТБ мы предлагаем уменьшить платеж за счет увеличения срока кредита. Возможны и другие варианты реструктуризации задолженности исходя из конкретной ситуации заемщика.