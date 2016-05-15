Чего хотят заемщики: обзор по кредитам на товары и услуги

В условиях снижения ставок по POS-кредитам (на товары и услуги) из-за ограничений их полной стоимости со стороны ЦБ крупнейшие игроки на рынке в 2016 году начали искать способы сохранения доходности бизнеса. Среди используемых стратегий наиболее популярными стали такие методы, как наращивание партнерской сети, увеличение количества акций, переговоры с сетями о снижении комиссий.

В начале прошлого года на рынке кредитования физических лиц произошел резкий и неожиданный для самих банков рост спроса населения на кредиты для покупки товаров в торговых сетях. Традиционно для этого вида кредитования начало года является низким сезоном, однако в 2016 году объемы выдачи были на уровне декабря, когда спрос на POS-кредиты наиболее высокий накануне праздников.

Средняя сумма целевого кредита в 2016 году составила около 34 тыс. рублей, причем прослеживается различие этого показателя в столице и в регионах. Так, средняя сумма кредита в Москве составила 38 тыс. рублей, а в целом по регионам — 35 тыс. рублей. При этом чаще всего кредиты в торговых точках (помимо Москвы) берут жители Уфы, Краснодара, Казани, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Ижевска.

Разница по регионам

Что касается предпочтений граждан, то рынок отмечает разницу между клиентами в Москве и в регионах. Так, в регионах драйверами рынка POS-кредитования являются так называемые необходимые вещи, к примеру мебель или бытовая техника. Особенно популярен этот сегмент среди жителей Поволжья.

А вот в Сибирском регионе одна из самых популярных покупок в кредит — шуба из натурального меха. Жители Москвы в кредит чаще всего покупают более дорогие товары — это может быть последняя модель ноутбука или более актуальная версия домашнего кинотеатра. Важно подчеркнуть, что зачастую сумма покупки выше среднего уровня зарплаты заемщика.

Клиенты мало думают о рисках

Средняя сумма кредита на мебель и предметы интерьера в 2016 году составила 37 тыс. рублей, на бытовую технику — 28 тыс. рублей, на одежду и обувь — 49 тыс. рублей, на строительные материалы — 38 тыс. рублей, на компьютеры и сопутствующие устройства — 24 тыс. рублей.

При этом в условиях девальвации рубля и экономического спада выросла не только средняя сумма долга в данном сегменте, но и средняя сумма просроченной задолженности, совокупный объем которой сегодня составляет уже 56 млрд. рублей (около 7% общего объема просрочки населения).

Стоит отметить, что в данном сегменте кредиты, как правило, получают для покупки дорогостоящей электроники и бытовой техники, приобретение которых без использования кредитных средств заемщику не представляется возможным по причине недостаточно высоких доходов.

Испугавшись очередного возможного повышения цен в начале прошлого года, многие заемщики принимали решение о покупке товаров в кредит, не обдумав все риски и не оценив свои возможности по погашению данного кредита. Второй по популярности сегмент использования заемных средств — приобретение гаджетов для мобильной связи. Следующие по популярности — мебель, одежда, товары для ремонта, автотехника, туризм, ювелирные украшения и другое.

Импульсивный заемщик

Именно благодаря POS-кредитованию в обиходе появилось такое понятие, как «импульсивный заемщик», то есть тот, кто берет кредиты необдуманно, руководствуясь только желанием приобрести эту вещь здесь и сейчас. По статистике столь необдуманные шаги делали чаще замужние женщины в возрасте 30–40 лет, в 35% случаях они не работают и занимаются домашним хозяйством, при этом уровень образования не оказывал особого влияния на результат.

В свою очередь, при покупке в кредит мобильных устройств гендерное распределение не столь явное, а возраст заемщика находится в пределах 18–24 лет. Стоит отметить, что количество кредитов с просроченной задолженностью в данном сегменте за последние два года выросло на 35% — с 15 до 20–25%. Кроме того, не так давно банки стали развивать свое присутствие в относительно новых сегментах: фитнес, медицинские услуги, туризм. Сейчас доля кредитных продаж в этих сегментах составляет менее 6%, но в будущем она может вырасти до 10–15%.

Главная цель банка — не только заработать на POS-кредитовании, а найти платежеспособных клиентов, которые в будущем смогут воспользоваться более прибыльными банковскими продуктами. Очевидно, что «импульсивные» молодые заемщики относятся к группе высокого кредитного риска. Они принимают решение о кредите, не раздумывая об источниках его погашения. Нередко такие заемщики еще не имеют постоянной работы по специальности, а совмещают учебу с временной работой.

Привычные требования банка к наличию постоянного дохода и отмеченного в трудовой книжке срока работы на последнем месте не меньше трех — шести месяцев или даже года практически недостижимы для клиентов до 25 лет. Интересно, что реже всего в число должников в сегменте POS-кредитования попадают заемщики, занятые в секторах государственной службы, медицины, образования — в этом потребительском сегменте показатели занятости, как правило, более стабильны, чем в коммерческом секторе. Безусловно, работать с такими должниками (принимающими решения под влиянием эмоций) непросто.

Если в залоговом кредитовании (ипотека или автокредитование) заемщик заинтересован сохранить предмет залога — квартиру или автомобиль, то в беззалоговых сегментах договориться с должником о погашении кредита — дело куда более трудоемкое. В настоящее время на сегмент задолженности по POS-кредитам приходится около 10% должников (от общего числа должников в необеспеченном кредитовании).