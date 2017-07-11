Ваш банк лишают лицензии: инструкция, что делать

Что случилось У все большего количества банков отзывают лицензии. Центробанк активно чистит банковский сектор и останавливаться не собирается. В 2016 году без лицензии осталось 110 банков, в 2017 году – уже 27. Проблемы начались и у банка «Югра». В общем, спокойно себя не чувствует практически никто.

Как понять перспективы банка Точно узнать, что у вашего банка намечаются проблемы, нельзя. Но можно хотя бы примерно понять настроение ЦБ и рынка. Например, Центробанк делает списки значимых и надежных банков. Вот, например, один из таких: У арбитражных судей можно по названию, ИНН или ОГРН банка проверить, участвует ли кредитная организация в гражданских, административных делах или процессах по банкротству.

Какие признаки говорят о намечающихся проблемах в банке Опять же, точно вам никто не скажет. Но есть косвенные признаки, говорящие о том, что пора забирать свои деньги из банка, закрывать там счет. Или переводить кредит в другой. Вот эти признаки: Снизился рейтинг банка. Банк закрыл филиал, сократил количество банкоматов. Сменились собственники банка. У банка снизились активы (их можно посмотреть на сайте ЦБ в этом разделе). Банк судится с клиентами (посмотрите в базе арбитражных судов). О банке появились негативные отзывы в СМИ. Банк изменил время работы: резко сократил и перестал открываться в выходные. Банк изменил ставки по вкладам: резко увеличил. Как оценить, завышен ли уровень ставок? Центробанк не рекомендует превышать рыночный уровень более, чем на 3,5 пункта. Например, если средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках установлена на данный месяц 9,9 % годовых, то доходность выше 13,4 % может вызывать тревогу. Ну, и совсем стоит волноваться, если ввели ограничения по обращению с вкладами и снятию наличности.

Инструкция для компании, которая обслуживается в банке Средства юридических лиц не попадают под систему государственного страхования. Но средства на зарплатных картах государством застрахованы. При возникновении «тревоги» имеет смысл вывести деньги компании из банка. Если вы понимаете, что банк скоро разорится, постарайтесь как можно быстрее открыть счет в другом и сообщить об этом контрагентам. Если банк уже лишили лицензии, то действуйте так. Алгоритм действий для компании, чей банк лишили лицензии: 1. Как можно скорее открыть расчетный счет в другом банке. 2. Провести сверку с налоговой и фондами. 3. Рассчитаться с сотрудниками. Пока оформляется счет в другом банке, можно выдать и имеющимися наличными. Это лучше, чем потом платить проценты за просрочку зарплаты. 4. Проверить бухгалтерский учет. 5. Сообщить контрагентам реквизиты нового расчетного счета. Крупные банки дают шаблоны таких писем. 6. Направить в АСВ требование кредитора по выплатам ликвидированного банка.

Инструкция для физлица, чей банк лишается лицензии Граждане и ИП попадают в систему страхования вкладов. При отзыве лицензии в банке начинается процедура банкротства. Сроки обращения за своими средствами в АСВ – с даты отзыва лицензии до окончания процедуры ликвидации (банкротства) банка (на практике около 2-х лет). Если у вас вклад до 1,4 млн руб., то Система страхования вкладов его вам вернет. Если денег на счету больше, и вы чувствуете, что скоро банк начнут разорять, - как можно скорее переводите средства в другое кредитное учреждение или просто снимайте наличными. Разделять вклады смысла нет: АСВ сложит все вклады и посчитает общую сумму. Процедура получения страховки простая. Нужно заполнить заявление по специальной форме (обычно банк-агент формирует уже заполненное заявление, которое нужно только подписать), а также представить действующий документ, удостоверяющий личность. Деньги вергут уполномоченные банки-агенты. Информация о них будет на сайте Агентства. Обычно АСВ рассылает письма на почтовые адреса физлиц с информацией о том, где можно получить средства. Согласованная с вкладчиком сумма страховки выплачивается Агентством в течение 3 рабочих дней со дня представления вкладчиком необходимых документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

Что с кредитом физлица? Отзыв лицензии не отменяет обязанности погашать задолженность по кредиту. Реквизиты счета, куда надо зачислять деньги после лишения банка лицензии и до принятия решения о банкротстве, предоставит временная администрация. Обычно такая информация размещается на сайте банка. После принятия судом решения о признании банка банкротом, заемщик погашает задолженность по реквизитам, размещенным на сайте Агентства в разделе «Ликвидация банков» на странице соответствующего банка. Такая информация публикуется не позднее 10 дней после открытия ликвидационной процедуры. Кроме того, конкурсный управляющий (ликвидатор) направляет всем заемщикам письма с указанием платежных реквизитов для погашения задолженности. Погасить кредит за счет вклада нельзя: взаимозачет средств при банкротстве банка закон не допускает.