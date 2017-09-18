Овердрафт от Сбербанка, оправдания Тинькова, зачем москвичам мох и как вымогал Улюкаев

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Обзор самых ярких экономических новостей недели: как Сбербанк намерен заработать на переводе дебетовых карт в овердрафтные, можно ли верить оправданиям Олега Тинькова перед Немагией (Nemagia), для чего москвичи крадут мох и ягель, а также мастер-класс по вымогательству взяток от Алексея Улюкаева.

Наш обозреватель Александра Баязитова продолжает бесстрашно бороться с бардаком в финансовой системе.