Клерк.Ру
 
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ТОП-7 скандалов с банками, которые нас поразили в последнее время

19.09.17 08:31
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Мы сделали обзор самых ярких событий, в которых оказались замешаны кредитные организации.

1. «Открытие» ушел по контроль государства

В конце августа ЦБ начал в ФК «Открытие» санацию.

Что это значит? Банк фактически уходит под государственный контроль, а ЦБ будет ему помогать справиться с проблемами.

Это новая методика Центробанка.

Предполагается, что банк будет работать в обычном режиме.

Наш финансовый обозреватель провел свое расследование.

2. Утекли данные о проблемных банках

Информация о том, что банк «Открытие» не справляется без господдержки, в общем-то, была не новостью. В августе такая информация утекла в рассылке управляющей компании «Альфа-Капитал».

Из-за этой рассылки случился грандиозный скандал.

В письме УК сообщалось о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15 по стране: ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка.

3. Сбербанк начудил с овердрафтом

На прошлой неделе вся страна полезла проверять в Сбербанк-онлайн тип своих карт. И та-дам — все дебетовые стали овердрафтными.

Сначала Сбербанк говорил, что вообще-то так и должно быть. Мол, у банка должна быть возможность даже при нулевом балансе списать обязательные платежи. Например, оплату за мобильный банк.

Но потом в сети посыпались сообщения о том, что за овердрафт снимают комиссию. И банку пришлось заявить, что за пару недель все исправит.

У нас появилась ветка на форуме про сюрприз от Сбербанка.

4. Черный список банков

Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах.

В июне банки уже получили черные списки на 200 тысяч подозрительных клиентов.

Есть информация, что уже в сентябре этот список увеличился до 500 тыс компаний.

Конкретных критериев внесения клиентов в стоп-лист от банков пока добиться никто не может.

5. Банки как новые налоговики

На «Клерке» был опрос, контролируют ли банки суммы налоговых платежей. Каждый пятый респондент ответил, что банк следит за их налогами.

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Дальше будет только хуже. Заработал новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету.

Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма и пр. Некоторые из этих рекомендаций могут доставить большие неприятности честным бизнесменам.

Прежде всего ЦБ рекомендует обращать внимание на размер налогов и других обязательных платежей в бюджет. В качестве критерия предложено исходить из значения 0,9% уплачиваемых налогов от дебетового оборота по счету клиента.

6. Новые комиссии

Недавно «Альфа-банк» сообщил клиентам, что «с 14 августа 2017 года вводит комиссию — 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В Альфа-банке без документов не дают снимать больше 300 тыс руб. наличных. Об этом нам рассказал один из пользователей в «Красном уголке бухгалтера».

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Один из филиалов ВТБ сообщил клиенту, что при переводе на счета физлиц больше 6 млн. рублей комиссия будет 10% вместо привычного 1%. По словам банкиров, такое повышение комиссии происходит в целях противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем.

7. Контроль за корпоративными картами

Центробанк выпустил еще одну методичку, в которой предписывает кредитным организациям усилить контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт.

ЦБ обвиняет банки в игнорировании рекомендованной для юрлиц и ИП максимальной суммы налички, которая может быть получена с использованием корпоративных карт в течение одного операционного дня (не более 100 тыс. рублей).

Признаки из методички № 19-МР, по которым компанию или ИП признают недобросовестным:

  • отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам 30 % и больше;
  • с даты создания юрлица прошло менее двух лет;
  • деятельность клиента, в рамках которой поступают деньги на счет и списываются с него, не создает обязательств по уплате налогов. Или налоговая нагрузка минимальна;
  • деньги поступают на счет от контрагентов, по банковским счетам которых идут транзитные операции;
  • поступление от контрагента средств на счет клиента происходит с одновременным поступлением денег от того же контрагента на счета других клиентов;
  • деньги идут на счет суммами, как правило, не превышающими 600 тыс руб.;
  • снятие налички регулярно: как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех — пяти дней со дня поступления;
  • наличности снимают, как правило, не больше 600 тыс руб., либо в сумме, равной или незначительно меньшей установленного банком лимита на день;
  • наличные снимаются в конце операционного дня с последующим снятием налички в начале следующего операционного дня;
  • у клиента нескольких корпоративных карт, и с их использованием преимущественно проводятся операции по получению наличности.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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