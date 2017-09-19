ТОП-7 скандалов с банками, которые нас поразили в последнее время

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Мы сделали обзор самых ярких событий, в которых оказались замешаны кредитные организации.

1. «Открытие» ушел по контроль государства

Что это значит? Банк фактически уходит под государственный контроль, а ЦБ будет ему помогать справиться с проблемами.

Это новая методика Центробанка.

Предполагается, что банк будет работать в обычном режиме.

Наш финансовый обозреватель провел свое расследование.

2. Утекли данные о проблемных банках

Информация о том, что банк «Открытие» не справляется без господдержки, в общем-то, была не новостью. В августе такая информация утекла в рассылке управляющей компании «Альфа-Капитал».

Из-за этой рассылки случился грандиозный скандал.

В письме УК сообщалось о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15 по стране: ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка.

3. Сбербанк начудил с овердрафтом

На прошлой неделе вся страна полезла проверять в Сбербанк-онлайн тип своих карт. И та-дам — все дебетовые стали овердрафтными.

Сначала Сбербанк говорил, что вообще-то так и должно быть. Мол, у банка должна быть возможность даже при нулевом балансе списать обязательные платежи. Например, оплату за мобильный банк.

Но потом в сети посыпались сообщения о том, что за овердрафт снимают комиссию. И банку пришлось заявить, что за пару недель все исправит.

У нас появилась ветка на форуме про сюрприз от Сбербанка.

4. Черный список банков

В июне банки уже получили черные списки на 200 тысяч подозрительных клиентов.

Есть информация, что уже в сентябре этот список увеличился до 500 тыс компаний.

Конкретных критериев внесения клиентов в стоп-лист от банков пока добиться никто не может.

5. Банки как новые налоговики

На «Клерке» был опрос , контролируют ли банки суммы налоговых платежей. Каждый пятый респондент ответил, что банк следит за их налогами.

Дальше будет только хуже. Заработал новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету.

Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма и пр. Некоторые из этих рекомендаций могут доставить большие неприятности честным бизнесменам.

Прежде всего ЦБ рекомендует обращать внимание на размер налогов и других обязательных платежей в бюджет. В качестве критерия предложено исходить из значения 0,9% уплачиваемых налогов от дебетового оборота по счету клиента.

6. Новые комиссии

Недавно «Альфа-банк» сообщил клиентам , что «с 14 августа 2017 года вводит комиссию — 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В Альфа-банке без документов не дают снимать больше 300 тыс руб. наличных. Об этом нам рассказал один из пользователей в «Красном уголке бухгалтера».

Один из филиалов ВТБ сообщил клиенту, что при переводе на счета физлиц больше 6 млн. рублей комиссия будет 10% вместо привычного 1%. По словам банкиров, такое повышение комиссии происходит в целях противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем.

7. Контроль за корпоративными картами

ЦБ обвиняет банки в игнорировании рекомендованной для юрлиц и ИП максимальной суммы налички, которая может быть получена с использованием корпоративных карт в течение одного операционного дня (не более 100 тыс. рублей).

Признаки из методички № 19-МР, по которым компанию или ИП признают недобросовестным: