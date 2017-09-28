Банк мечты для ИП и бухгалтеров возможен? Как искусственный интеллект уже собирает данные о наших операциях

3

Может, нынешняя ситуация с банками изменится и всех нас ждет прекрасное будущее, где банкиры не блокируют счета, а дружат с бизнесом? И причем здесь искусственный интеллект? Согласны с мнением автора о будущем банковского обслуживания? Ждем ваши комментарии.

Время неповоротливого банковского обслуживания безвозвратно уходит. Сегодня никто не хочет стоять в очередях, собирать тонны справок и разбираться в сложных схемах. Будущее банковского сервиса — за искусственным интеллектом.

Банковская система — в целом достаточно тяжелая и консервативная. Но у банка, который не идёт навстречу клиенту и не говорит с ним на его языке — нет будущего. Сделать банковские сервисы проще, легче и полезнее уже сегодня могут алгоритмы AI (искусственного интеллекта). У AI в банковской сфере огромное пространство для развития и применения, и банки пока еще в начале этого пути.

Анализ больших данных — задача не для человеческого ума

Банки знают о своих клиентах гораздо больше, чем может показаться.

Big Data — это терабайты (и даже петабайты) информации о том, сколько зарабатывают клиенты, на что они тратят деньги, куда ездят путешествовать, где они живут, на каком автомобиле ездят и много-много другого. Не меньше информации хранится в Big Data юридических лиц, которые пользуются сервисами банка.

Проанализировать все эти данные — задача невыполнимая для человека, но доступная искусственному интеллекту.

Сегодня AI в банках в первую очередь применяется для анализа. Искусственный интеллект способен проанализировать Big Data и составить отчеты по заданным параметрам. Задачи варьируются — требуемым результатом могут быть, например, отчет по категориям расходов, персональные предложения для клиентов или прогнозы их будущего поведения.

В B2C эта история уже относительно неплохо развилась — персональные скидки и приложения получают многие. При этом персональные предложения для юридических лиц все еще формируют сотрудники банков, а оформление кредита для организации — это сложнейший процесс, который требует множества итераций как со стороны банка, так и со стороны заемщика. А ведь эти процессы можно было бы минимум наполовину автоматизировать.

И о каком банке мечтают бухгалтеры и ИП?

К сожалению, банки пока не научились в полной мере хранить и обрабатывать данные. Финансовые структуры увидели огромные возможности анализа Big Data относительно недавно, а чтобы научиться грамотно систематизировать и использовать их, требуются годы. При этом нужно учесть и законодательную базу с высокими требованиями к хранению персональных данных, и этическую сторону вопроса.

Но спрос не просто есть, он огромен, и в будущем будет только расти. Особенно остро чувствуется необходимость изменить банковский сервис для малого бизнеса. «Удобный банк для ИП» — это пока оксюморон. Даже открыть расчетный счет в банке не так просто, а чтобы кредитоваться, клиент должен пройти все круги ада.

Но банк вполне может взять на себя сбор и анализ необходимой информации. Последнее время открывается всё больше и больше коммерческих банков, которые не могут себе позволить «мучать» клиентов.

Чтобы конкурировать, они должны становиться удобнее.

Уже сегодня в каждом банке есть услуга автоплатежа мобильных операторов, интернет-провайдеров и т.д.. Подключив её, человек может не волноваться о том, что забудет заплатить по счетам — банк будет напоминать ему об этом и ждать подтверждения. Совсем скоро автоматизироваться будут и многие другие банковские услуги.

Есть более негативные прогнозы про отношения между банками и небольшим бизнесом. Смотрите, сколько счетов банкиры закрыли предпринимателям с начала года.

Понимайте. Помогайте. Предугадывайте

Клиент не всегда может подробно рассказать, что именно ему нужно от банка. Но совершенно точно ему нужен понятный интерфейс банковских онлайн-сервисов и прозрачность цен и условий.

Вернемся к примеру с ИП. Сегодня разобраться в интерфейсе интернет-банка для юрлиц способен разве что бухгалтер, который уже потратил немало времени на изучение этого интерфейса. Если бухгалтер уходит в отпуск, у руководителя практически связаны руки — он не может в пару кликов начислить зарплату или даже создать платежное поручение. Много вводных, полей… он просто не поймет, как!

Интерфейсы должны быть легче и проще. А документы, требующие корректировки, не покидать зону видимости: например, если платежка не прошла, она не будет «уползать» вниз, ведь так её легко можно пропустить.

Искусственный интеллект может не только упростить эти процессы, но и прогнозировать: например, выдать подсказку, стоит ли сейчас тратить деньги или лучше их попридержать.

Онлайн-банк, который все ждут

Секрет идеального онлайн-банка прост — он должен быть ближе к человеку. И как ни странно, в этом банкам могут помочь технологии. Ключевая способность искусственного интеллекта — самообучение. AI может изучать поведение конкретного пользователя и подстраиваться под него.

Рассказывая о банке, сегодня никто не начнет с того, что его офис находится в престижном квартале, а все сотрудники одеты с иголочки.

Самые современные банки — это не банки в традиционном представлении об этой сфере. Это настоящие IT-компании, которые делают ставку прежде всего на технологии. Тинькофф и Рокетбанк начали не с открытия офиса обслуживания, а с разработки ПО. Остальные банки тоже уже понимают, что онлайн-банк и приложение — это уже не «добавка», а основное средство коммуникации с клиентом.

Читайте наш обзор банковских скандалов последнего времени.

И эта коммуникация должна быть:

1. Персонализированной. Интерфейс онлайн-банка должен меняться в зависимости от того, как пользователь получает/тратит деньги. Клиент не хочет долго искать то, что ему нужно. Например, напоминание о том, что пришло время выставить новый счет, для бухгалтера важнее списка давно оплаченных счетов.

2. Легкой. Никому не нужны десятки кнопок и разделов. Единое окно с основными шаблонами, событиями и операциями значительно сокращает количество действий.

3. Функциональной. Банк должен помогать планировать, анализировать и копить деньги. Искусственный интеллект может быть более эффективным финансовым консультантом, чем менеджер банка (иногда довольно назойливый).

4. Мобильной. И конечно, должна быть полная синхронизация онлайн-банка и мобильного приложения.

В банк, в будущее!

Потенциальные возможности AI безграничны.

Представьте: вы идёте по улице, наводите на неё камеру смартфона, и банковское приложение показывает, в каких ресторанах на этой улице у вас будет скидка по вашей карте. Но это, наверно, в далеком будущем.

А в близком нас ждут банки-друзья, делающие ставку на простоту и легкость коммуникации банка и клиента. И помогает им в этом искусственный интеллект.

Уже сегодня мы можем создать персонального финансового помощника, который проанализирует финансовое поведение пользователя и сам предложит автоматизировать ряд транзакций.

Он составит план действий перед отпуском, следуя которому, легко успеть провести все необходимые операции. Поместит всю важную информацию на «быстрой панели» и сам подскажет, с чего начать.

Такие вещи требуют серьезной перестройки процессов внутри банка. Но это работающий способ сделать клиентов счастливее и стать для него незаменимым другом.