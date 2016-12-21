Клерк.Ру
 

Для карты «Мир» разработана программа лояльности

21.12.16 13:38
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Пилотная программа лояльности по картам «Мир» запускается сегодня. Она предполагает возврат средств на карту (cashback) в размере 10–15% от стоимости покупки.

Участниками пилотной программы являются СМП Банк, банк «Россия», СДМ-банк и Московский индустриальный банк. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к НСПК. Он же сообщил, что партнерами программы являются «Городское такси», «Инна Тур», Pudra и др. Официальные представители НСПК подтвердили «Известиям» эту информацию.

По словам источника, программой лояльности смогут воспользоваться держатели карт «Мир» в Москве, а также в Московской и Ленинградской областях. Держатель карты сам определяет категории покупок и акции, участие в которых его интересует, и получает деньги с каждой покупки по акции, пояснили в НСПК.

Cashback в рамках программы лояльности по карте «Мир» составит весьма щедрые 10–15%. Обычно банки ограничиваются более скромными 1–5%. Максимальный возврат сейчас составляет 10% при определенных условиях. В пресс-службе платежной системы заявили, что столь высокий процент cashback был установлен неслучайно — он позволит повысить активность держателей карт «Мир» по оплате товаров и услуг.

— Безусловно, появление возможностей получать по картам дополнительные скидки и бонусы влияет на трансакционную активность клиентов, — прокомментировала директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

В качестве примера она привела кобрендовые карты «Мир», среднее количество трансакций в месяц по которым в полтора раза больше, а средняя сумма операций — в два раза выше, чем по обычным картам «Мир» премиальной категории.

Как отметила начальник управления эксплуатации процессинга СДМ-банка Анна Стекольникова, сейчас карта «Мир» более всего распространена среди работников бюджетной сферы. И пока не очень активно используется для оплаты товаров и услуг.

— В розничном сегменте большой активности пока не наблюдается, но с появлением программы лояльности, думаю, ситуация начнет меняться в противоположную сторону, — сказала представитель СДМ-банка.

Однако сейчас рано говорить о том, насколько выгодной будет программа лояльности системы «Мир», заявил представитель одного из крупнейших розничных банков, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что пока в ней принимает участие слишком мало клиентов. По его словам, реальный эффект этой программы можно будет ощутить лишь спустя какое-то время после ее полномасштабного запуска, а также по мере роста интереса рядовых россиян к отечественному «пластику». Как обещают в НСПК, на полную мощность программа будет запущена в следующем году.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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