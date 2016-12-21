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Объем банковских вкладов физлиц не демонстрирует роста

21.12.16 14:32
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За 10 месяцев 2016 года объем средств населения в банковской системы показал практически нулевой рост (+0,7) на фоне значительного снижения доходности вкладов.

На фоне роста числа страховых случаев усилился переток вкладов в крупные кредитные организации: доля ТОП-10 банков на рынке вкладов с начала года достигла 70%.

Падение ставок по вкладам и стабилизация финансовых рынков подстегнуло спрос розничных клиентов на небанковские инструменты инвестирования (страхование жизни, ОПИФы). Однако данный сегмент пока не несет угрозы рынку банковских вкладов, не превышая 2% его объемов.

Как сообщается в исследовании экспертов НАФИ, по итогам 2017 года динамика рынка вкладов сохранится на уровне текущего года, показав слабый рост в 3-5% (до 25,5 трлн. руб.) на фоне системного профицита ликвидности и ограниченных возможностей для расширения кредитования.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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