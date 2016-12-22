Две кредитных организации лишились лицензий

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ЦБ сегодня разместил на своем сайте информацию об отзыве лицензий у двух московских кредитных организаций.

Банк МКБ (ООО Межрегиональный Клиринговый Банк) лишился лицензии за нарушение требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, сообщает пресс-служба регулятора.

По той же причине ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата».