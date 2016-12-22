Клерк.Ру
 

Две кредитных организации лишились лицензий

22.12.16 10:30
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ЦБ сегодня разместил на своем сайте информацию об отзыве лицензий у двух московских кредитных организаций.

Банк МКБ (ООО Межрегиональный Клиринговый Банк) лишился лицензии за нарушение требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, сообщает пресс-служба регулятора.

По той же причине ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
Natatalka
, Москва
Вы бы хоть не пугали так, пишите, что это ООО Межрегиональный клиринговый банк, а не ПАО Международный кредитный банк. А то так и кондратий хватить может.
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Аноним
, Москва

 Нататалка, может быть, Московский кредитный банк имеется в виду? Действительно, мало кто помнит, где там ООО, а где ПАО. Зато с МКБ ассоциация четкая.


Клерк
Natatalka
, Москва

Natatalka, Вы писали:

Вы бы хоть не пугали так, пишите, что это ООО Межрегиональный клиринговый банк, а не ПАО Международный кредитный банк. А то так и кондратий хватить может.

 О, уже поправили. Оперативненько.

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