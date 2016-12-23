В ИнтехБанк на полгода введена временная администрация

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В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО «ИнтехБанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 23 декабря 2016 на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на 6 месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО «ИнтехБанк» приостановлены, сообщает пресс-служба ЦБ.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк» сроком на 3 месяца, что является страховым случаем.