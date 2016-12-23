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Глава ВТБ рассказал об интересе к покупке небольших здоровых банков в регионах

23.12.16 13:46
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ВТБ не обсуждает участие в возможной санации банков Татарстана, но изучает вопрос приобретения небольших здоровых региональных банков, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Честно, никогда. (. . .) Судя по тому, что уже выплаты начинаются, мне кажется, что поезд уже ушел. Мы никогда даже не обсуждали это. Мы после Банка Москвы ни одного банка не санировали и не очень хотим", - сказал Костин, отвечая на вопрос, обсуждает ли ВТБ возможность участия в финансовом оздоровлении банков в республике Татарстан.

Вместе с тем, группа ВТБ рассматривает вариант покупки небольших здоровых региональных банков, передает "Интерфакс". Глава ВТБ допустил, что приобретение может состояться до завершения процесса присоединения ВТБ 24 к банку ВТБ, намеченного на начало 2018 года.

"Возможно. Банки не очень большие, и нагрузка будет не очень тяжелая. Мы сейчас смотрим два банка, они небольшие, больше позволяют закрыть именно один-два региона, а не являются крупными системными банками", - сказал он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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