Тинькофф банк внедрит систему распознавания лиц при выдаче кредитов

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Тинькофф банк и разработчик технологии распознавания лиц VisionLabs подписали бессрочный лицензионный договор на поставку и обслуживание платформы верификации и идентификации лиц LUNA.

С помощью системы банк будет верифицировать по фотографии клиентов, подавших заявку на получение кредита, а также анализировать клиентскую базу для выявления признаков мошенничества, говорится в сообщении VisionLabs.

Платформа LUNA будет внедрена в приложение, которым пользуются 1,5 тыс. представителей банка при выдаче банковских карт. Представители банка будут снимать видеопоток, система проанализирует его и выберет наиболее качественный кадр для внесения в базу. Далее при обращении за кредитом или другим продуктом банк будет сопоставлять снимок с имеющимся массивом данных - это собственная база фотографий, а также база бюро кредитных историй Equifax (позволяет кредитным организациям обмениваться информацией о мошенниках). При этом в сервисе предупреждения мошенничества (FPS) Equifax уже внедрена платформа LUNA. Тинькофф банк также собирает данные из открытых источников. Банк не раскрывает точное количество обезличенных зашифрованных файлов (дескриптов), отмечая, что речь идет о миллионах файлов.

Если анализ фотографии клиента покажет какие-либо признаки мошенничества, банк сможет либо провести дополнительную верификацию, либо отказать человеку в обслуживании. По данным Тинькофф банка, в 2016 году благодаря FPS "Эквифакса" своевременно обнаружены мошеннические заявки на более чем 12 млн рублей.

"Человек, когда подает заявку, указывает свое место работы или учебы. По фото можно быстро проверить, действительно ли он там работает, что позволяет сократить расходы на проверку кандидата и сохранить время и деньги банка", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе VisionLabs.

Исходя из предположения, что уровень мошенничества в следующем году будет на уровне 2016 года, руководство Тинькофф банка рассчитывает, что технология VisionLabs позволит предотвратить мошенничество на миллионы рублей.

В 2017 году Тинькофф банк также планирует интегрировать платформу распознавания лиц VisionLabs LUNA в клиентское мобильное приложение. В будущем клиенты смогут вместо пароля для входа в мобильный банк авторизовываться при помощи "селфи", полагают в VisionLabs. Кроме того, если станет возможной удаленная идентификация клиента, он сможет открыть счет в банке онлайн или получить кредит на товар в магазине, не имея при себе паспорта.