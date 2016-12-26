Клерк.Ру
 

Тинькофф банк внедрит систему распознавания лиц при выдаче кредитов

26.12.16 14:32
Просмотров: 

Тинькофф банк и разработчик технологии распознавания лиц VisionLabs подписали бессрочный лицензионный договор на поставку и обслуживание платформы верификации и идентификации лиц LUNA.

С помощью системы банк будет верифицировать по фотографии клиентов, подавших заявку на получение кредита, а также анализировать клиентскую базу для выявления признаков мошенничества, говорится в сообщении VisionLabs.

Платформа LUNA будет внедрена в приложение, которым пользуются 1,5 тыс. представителей банка при выдаче банковских карт. Представители банка будут снимать видеопоток, система проанализирует его и выберет наиболее качественный кадр для внесения в базу. Далее при обращении за кредитом или другим продуктом банк будет сопоставлять снимок с имеющимся массивом данных - это собственная база фотографий, а также база бюро кредитных историй Equifax (позволяет кредитным организациям обмениваться информацией о мошенниках). При этом в сервисе предупреждения мошенничества (FPS) Equifax уже внедрена платформа LUNA. Тинькофф банк также собирает данные из открытых источников. Банк не раскрывает точное количество обезличенных зашифрованных файлов (дескриптов), отмечая, что речь идет о миллионах файлов.

Если анализ фотографии клиента покажет какие-либо признаки мошенничества, банк сможет либо провести дополнительную верификацию, либо отказать человеку в обслуживании. По данным Тинькофф банка, в 2016 году благодаря FPS "Эквифакса" своевременно обнаружены мошеннические заявки на более чем 12 млн рублей.

"Человек, когда подает заявку, указывает свое место работы или учебы. По фото можно быстро проверить, действительно ли он там работает, что позволяет сократить расходы на проверку кандидата и сохранить время и деньги банка", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе VisionLabs.

Исходя из предположения, что уровень мошенничества в следующем году будет на уровне 2016 года, руководство Тинькофф банка рассчитывает, что технология VisionLabs позволит предотвратить мошенничество на миллионы рублей.

В 2017 году Тинькофф банк также планирует интегрировать платформу распознавания лиц VisionLabs LUNA в клиентское мобильное приложение. В будущем клиенты смогут вместо пароля для входа в мобильный банк авторизовываться при помощи "селфи", полагают в VisionLabs. Кроме того, если станет возможной удаленная идентификация клиента, он сможет открыть счет в банке онлайн или получить кредит на товар в магазине, не имея при себе паспорта.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
3
Мнения69
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
16:30
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
16:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:53
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:35
Аноним прокомментировал материал «Министр финансов России Антон Силуанов»
15:34
Аноним прокомментировал материал «Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:20
Аноним прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:16
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:59
Клерк
Тамри прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:52
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
14:28
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
14:25
Аноним прокомментировал материал «: Федеральный закон № 477-ФЗ от 29.12.2014»
14:03
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
13:52
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:41
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:39
независимый эксперт
BuhBuh прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Пенсионеры не уплачивают налог на имущество физлиц»
13:38
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:29
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:27
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:15
Аноним прокомментировал материал «Звон в ушах: что делать, если коллектор просит вас отдать чужой долг»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Что будет с рублем? Почему евро стоит потратить прямо сейчас?»
12:33
Клерк
Vasily_Lechkin прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
12:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
12:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе»
12:02
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
12:01
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:57
Аноним прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
11:41
Аноним прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
11:40
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:39
еще
 