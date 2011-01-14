Клерк.Ру
 

Минфин предложил увеличить штрафы за незаконные валютные операции

27.12.16 12:31
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Чиновники предлагают повысить денежные штрафы для всех должностных лиц бизнеса, причастного к валютному рынку, в том числе и к теневой его части.

Так, ответственность работников и менеджеров, которые имеют полномочия одобрять или не одобрять проведение той или иной валютной операции, будет синонимична денежным штрафам, которые платят чиновники. Сейчас она существенно меньше. За одобрение, к примеру, недопустимо большого с точки зрения ныне действующих валютных правил «обнала», пишет "Российская газета".

Каковы же будут наказания за такое и ему подобные правонарушения? Воздаяние за первый нерадивый с точки зрения закона проступок не очень сильно влетит в копеечку, придется заплатить штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Если совершить во второй раз аналогичное правонарушение с подобным же составом, то таких сотрудников бизнеса или чиновников дисквалифицируют на срок не меньше полугода, но не больше трех лет. Кстати, в течение этого срока им будет запрещено регистрировать на свое имя новые юрлица, чтобы «ветвить» структуру своего незаконного ремесла и уходить от внимательного взора регулятора посредством создания «помоек» и «однодневок».

Ранее власти уже одобрили законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели буду нести ответственность подобно юридическим лицам. Им придется заплатить в казну штраф в размере 75% от объема противоречащей российскому валютному законодательству операции, будь то недопустимо большой «обнал» или транзакционная схема, направленная на вывод капитала из России, легализацию преступно заработанных финансов или финансирование террористической и радикально-экстремистской деятельности.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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