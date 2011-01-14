ЦБ РФ: платежная система Банка России будет работать 3 и 6 января в обычном режиме

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Банк России в интересах обслуживания банков и других клиентов обеспечит работу платежной системы Банка России в нерабочие праздничные дни 3 и 6 января 2017 года в обычном регламенте на всей территории России.

В указанные даты клиентам платежной системы Банка России также будет предоставлена возможность проведения приходно-расходных кассовых операций во всех подразделениях Банка России, говорится в пресс-релизе ЦБ.



Кроме того, 4 и 5 января 2017 года платежная система Банка России будет функционировать для регионов г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга в обычном режиме. При этом кассовые операции в эти дни в подразделениях Банка России проводиться не будут.