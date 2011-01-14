Клерк.Ру
 

Темпы роста просрочки граждан по кредитным картам упали в девять раз

28.12.16 10:41
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На 1 декабря 2016 года в России просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней (90+) составила 245 млрд рублей. За год — с 1 декабря 2015-го — этот показатель вырос всего на 5%. При этом годом ранее (с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015-го) рост просрочки 90+ по карточным кредитам был зафиксирован на уровне 45%.

Это следует из расчетов, проведенных коллекторской компанией «Секвойя кредит консолидейшн». Как считают коллекторы, причина резкого снижения темпов роста просрочки кроется в том, что банки стали более избирательно подходить к карточным заемщикам, кредитуя только клиентов, платежеспособность которых не вызывает сомнений. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования в сегменте кредитных карт сейчас составляет 25%, пишут «Известия».

— Количество просроченных карточных займов достигает 5,5 млн, на 1 декабря 2016 года порядка 3,6–3,8 млн заемщиков имеют неоплаченные платежи по своим кредитным картам, — рассказала президент компании Елена Докучаева. — Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды банки отказались от прежней политики активной выдачи карт.

В 2016 году, по наблюдениям президента «Секвойи», кредитки предлагались лишь двум категориям клиентов, в платежеспособности которых можно не сомневаться, — вкладчикам и «зарплатникам». По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев 2016 года снизились на 5,8% к аналогичному периоду 2015-го — это уже третий год спада доходов россиян. Одновременно ставки по кредитным картам выросли до 30–40% годовых по сравнению с «докризисными» 20–25%. Предпринятые меры привели к повышению качества карточных заемщиков, использующих кредитки как «займы до зарплаты». Сейчас ставки по кредитным картам снижаются вместе с оживлением рынка розничного кредитования, о начале которого ЦБ объявил в марте 2016 года. Но пока это смягчение условий по кредитным картам нельзя назвать существенным: в разных банках они находятся на уровне 18–30% годовых.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
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Аноним
, Новосибирск
А количество -то должников и общая сумма их долга по карточкам все равно растут! При этом, шанс возврата этих долгов только уменьшается! Основная причина- дальнейшее падение платежеспособности населения страны!
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