ЦБ будет за один день блокировать фишинговые сайты

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Банк России получил принципиально новое оружие в борьбе с вредоносными сайтами и теперь сможет блокировать их за один день. Благодаря особому статусу компетентной организации отныне он имеет право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые сайты.

Данные о виртуальных ворах Центробанк будет предоставлять координационному центру (КЦ) национального домена сети, что и позволит максимально оперативно блокировать подозрительные сайты. По сути, регулятор будет закрывать сомнительные ресурсы практически самостоятельно, пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, отметив при этом, что процедура будет укладываться в один день.

В прошлом году при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России было заблокировано 1588 фишинговых сайтов, угрожающих финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

Этот показатель можно считать весьма скромным по сравнению с общим числом потенциально опасных сайтов, через которые мошенники крадут данные о банковских счетах граждан. По данным КЦ, в России зарегистрировано более 6,4 млн доменных имен .ru и .рф. Из них опасность представляют страницы около 370 тыс. ресурсов в сети, и это число постоянно растет, сообщили в «Яндекс.Браузер».

Обычно мошенники пользуются доверием людей, выдавая вредоносные сайты-двойники за реальный интернет-банк. Так киберворы могут получить доступ к паролям, защищающим личную информацию.

Получение Центробанком новых возможностей станет важным шагом в борьбе с кибермошенниками. Впрочем, на значительную часть опасных ресурсов это не повлияет, опасаются эксперты.

— Обычно такие сайты располагаются за пределами зоны .ru, и на них КЦ повлиять не может. К тому же значительную их часть составляют скомпрометированные сайты. Это легальные ресурсы, которые были взломаны, — пояснил Эльмар Набигаев из Positive Technologies.