Клерк.Ру
 

Банки могут потерять 15,5 млрд. рублей из-за банкротства физлиц

11.01.17 13:32
Просмотров: 

Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей, подсчитали в Национальном центре банкротств (НЦБ).

В НЦБ установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей, пишут «Известия».

Директор НЦБ Дмитрий Токарев считает, что из всех поступающих заявлений на признание банкротом несостоятельными смогут объявить себя только 80%. Впрочем, пока этот показатель существенно ниже. По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря прошлого года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь около 1,5 тыс.

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой заемщик с суммой долга больше 500 тыс. рублей.

Потенциал для роста числа удовлетворенных заявлений существует. Сейчас процедурой предусмотрены два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно вносить ежемесячные платежи. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

По словам Дмитрия Токарева, от банкротства граждан выигрывают практически все участники процесса.

— Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать «вбелую». Для банков это означает, что плохая просрочка списывается, а это упрощает процедуру кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и сохранить семью, — рассуждает глава НЦБ.

Доля потенциальных банкротств в кредитных портфелях банков незначительна. Например, в «Русском стандарте» сообщили, что только 0,37% от общего количества должников банка заявили о своем банкротстве.

Из данных ЦБ следует, что в целом доля безнадежных долгов, по которым россияне могут объявить себя банкротами, составляет всего 1,5% от объема просроченной до 90 дней и более задолженности. Традиционно именно просрочка «90+» считается невозвратной, на 1 декабря этот показатель составлял 1,014 трлн рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Юридические новости
 
При подаче заявления о банкротстве госпошлина для физлиц составит 300 рублей
 
Юристу
 
Как спихнуть на бывшего супруга долги и кредиты, полученные в период брака
 
Юридические новости
 
За год налоговая служба лишь 16 раз инициировала банкротства москвичей
 
Юридические новости
 
Поправки в закон о банкротстве физлиц приведут к увеличению нагрузки на налоговиков
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения6
Аноним прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
01:50
Клерк
Nikost прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:42
Аноним прокомментировал материал «Плату за ЖКУ предложено привязать к зарплате»
01:32
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
01:22
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
01:14
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:49
Аноним прокомментировал материал «Договор займа, заключаемый между физическими лицами. Возврат денежных средств по договору займа»
вчера, 23:26
Аноним прокомментировал материал «Средняя зарплата в Кемеровской области составляет 27 315 рублей»
вчера, 22:50
Аноним прокомментировал материал «Домовладельцы уплачивают налог на имущество и земельный налог»
вчера, 21:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:38
Аноним прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
вчера, 21:05
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:30
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:27
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 20:01
Клерк
Она прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:41
Аноним прокомментировал материал «Возможна ли торговля с использованием своей квартиры без перевода ее в нежилое помещение»
вчера, 18:38
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:56
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:29
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:03
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
вчера, 17:02
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 16:51
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2016 год»
вчера, 16:47
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:44
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:38
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
вчера, 16:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:29
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:15
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:07
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:04
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 16:03
Клерк
С.В прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:00
Клерк
С.В прокомментировал материал «Все нововведения по страховым взносам с 2017 года. Все плохо»
вчера, 15:56
еще
 