Банки могут потерять 15,5 млрд. рублей из-за банкротства физлиц

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Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей, подсчитали в Национальном центре банкротств (НЦБ).

В НЦБ установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей, пишут «Известия».

Директор НЦБ Дмитрий Токарев считает, что из всех поступающих заявлений на признание банкротом несостоятельными смогут объявить себя только 80%. Впрочем, пока этот показатель существенно ниже. По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря прошлого года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь около 1,5 тыс.

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой заемщик с суммой долга больше 500 тыс. рублей.

Потенциал для роста числа удовлетворенных заявлений существует. Сейчас процедурой предусмотрены два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно вносить ежемесячные платежи. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

По словам Дмитрия Токарева, от банкротства граждан выигрывают практически все участники процесса.

— Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать «вбелую». Для банков это означает, что плохая просрочка списывается, а это упрощает процедуру кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и сохранить семью, — рассуждает глава НЦБ.

Доля потенциальных банкротств в кредитных портфелях банков незначительна. Например, в «Русском стандарте» сообщили, что только 0,37% от общего количества должников банка заявили о своем банкротстве.

Из данных ЦБ следует, что в целом доля безнадежных долгов, по которым россияне могут объявить себя банкротами, составляет всего 1,5% от объема просроченной до 90 дней и более задолженности. Традиционно именно просрочка «90+» считается невозвратной, на 1 декабря этот показатель составлял 1,014 трлн рублей.