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Сбербанк в 2017 году сократит три тысячи рабочих мест из-за робота-юриста

13.01.17 10:27
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Сбербанк в 2017 году сократит 3 тысячи рабочих мест из-за робота-юриста, который будет выполнять функции соответствующих сотрудников, сокращениям по мере развития роботизации подвергнутся и другие специальности.

"Буквально в четвертом квартале мы запустили робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года", — сказал зампред правления Сбербанка Вадим Кулик, выступая на Гайдаровском форуме.

Кулик позднее прокомментировал через пресс-службу Сбербанка, что обработка роботом типовых исков освободит юристов Сбербанка от рутинной работы, пишет РИА Новости. "Все типовые иски будут переведены в перспективе на автоматизированный формат, что освободит юристов от рутинной работы и позволит сфокусироваться на решении сложных правовых вопросов", — отметил он.

Сбербанк будет предлагать юристам пройти переобучение, но всех это не спасет от увольнений, констатировал на Гайдаровском форуме топ-менеджер. "Соответственно, эти люди попали в программу переобучения. Мы их будем разделять, как мы их можем переобучить, где мы можем их применить. И если мы их не можем применить, начинаются сокращения. Мы пытаемся все же укладывать это в процедуру, в процесс естественной убыли, чтобы это было не толчком, скачком", — пояснил Кулик.

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