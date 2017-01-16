Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов

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Российские студенты лишились доступа к образовательным кредитам с государственной поддержкой. О приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный выдававший такие займы банк — Сбербанк, объяснив это оптимизацией государственной программы.

В Сбербанке отметили, что "сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты"

В Минобрнауки заявили, что выдача кредитов заморожена из-за необходимости привести в соответствие с новыми требованиями правительства документы, а сокращение финансирования программы не планируется, передает «Коммерсантъ».

Программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет с процентной ставкой 7,5%. При этом 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством. По данным Сбербанка, в последнее время наблюдается существенный рост интереса к образовательным кредитам.

"Образовательные кредиты, к сожалению, не пользовались популярностью долгое время, существовало какое-то недоверие со стороны населения",— рассказал ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. По его словам, сейчас все больше абитуриентов пользуется этим типом кредитования, особенно те, кто поступает на редкие специальности. "Конечно, возникший сбой и то, что этот инструмент поддержки пропал в момент, когда ему только начали доверять, положительного ничего принести не может",— считает Александров.

В Минобрнауки надеются завершить внесение изменений до "пика обращений", то есть до начала приемной кампании 2017 года.