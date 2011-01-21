Заемщики отказываются платить нереестровым коллекторам

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С января этого года организации, не внесенные в реестр, не имеют права заниматься коллекторской деятельностью. Вместо взыскания долгов они могут быть сами оштрафованы за ведение незаконной деятельности на сумму до 2 млн рублей. Сегодня в реестре ФССП учтено менее 0,1% работающих в России коллекторских агентств, остальные с начала года не имеют права взыскивать долги.

Несмотря на то, что изменения произошли совсем недавно, некоторые находчивые заемщики уже взяли их на вооружение, пишут "Известия".

Эксперты подтверждают, что такой способ не платить по кредитам является абсолютно законным.

— Заемщики могут отказываться взаимодействовать с такими коллекторскими агентствами на вполне законных основаниях, — подтверждает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. — При общении с представителями коллекторских агентств рекомендуется проверять, внесены ли они в госреестр, опубликованный на сайте ФССП России.

Впрочем, в ближайшее время этот способ утратит актуальность, ведь ФССП активно включает новые бюро в свой реестр, отмечает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец.

— Отказ от оплаты при звонке из агентства, которое не включено в реестр, с точки зрения закона может быть обоснован. Однако процесс включения коллекторов в реестр активно идет, и такой аргумент в скором времени уже будет неактуальным, — отметил Сергей Голец.

В ФССП предпочли не делать прогнозов по поводу того, когда и сколько коллекторских агентств будет включено в реестр, отметив, что заявки претендентов рассматриваются в течение 20 дней.

Новые правила, установленные законом, запрещают коллекторам применять физическую силу, угрозы, а также наносить вред имуществу и здоровью должника. Взыскатели не могут звонить должникам чаще двух раз в неделю и по ночам, а также пытаться встретиться лично чаще одного раза в неделю.