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Банки займутся оформлением паспортов и миграционных документов

18.01.17 14:20
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МВД совместно с ЦБ, Сбербанком и ВТБ поручено проработать вопрос о передаче банкам функций ФГУП «Паспортно-визовый сервис», следует из протокола совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств.

Подобная инициатива при учете всех мер безопасности значительно облегчит для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков. В протоколе совещания у вице-премьера не указано, какие именно функции ФГУП планируется передать банкам. Неизвестно и то, что за банки могут получить право на предоставление услуг.

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» подчиняется МВД и помогает подготовить и сопроводить пакет документов, необходимый для оформления загранпаспорта, российского паспорта, разрешения на работу, а также патента для иностранцев, работающих у физлиц в России. С помощью предприятия можно также подготовить бумаги на получение разрешений привлекать работников-иностранцев и на временное проживание в России, вида на жительство, российского гражданства, туристического приглашения, а также для постановки на миграционный учет.

У «Паспортно-визового сервиса» 49 филиалов, и их функционал отличается друг от друга. Круг обязанностей конкретного филиала раньше определялся региональным подразделением ФМС (с апреля 2016 года функции ФМС перешли к МВД) и потребностями региона, рассказал РБК бывший замдиректора ФМС России и президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин.

Все опрошенные РБК представители кредитно-финансовой сферы называют главными бенефициарами возможного нововведения банки с государственным участием. «Банки могут в итоге взять на себя, например, функции обмена паспортов, ввиду того что филиальная сеть банков в разы шире, чем у «Паспорно-визового сервиса», — считает вице-президент ассоциации региональных банков «Россия» Олег Иванов.

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