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Банки просят ЦБ отменить обязательное перечисление бюджетных выплат на карты «Мир»

19.01.17 11:59
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Крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ с просьбой скорректировать поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", внесенные 22 декабря 2016 года в Госдуму главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно внесенному законопроекту, граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир". Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года. Таким образом, у банков остался лишь год на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, кто получает пенсии, пособия, оплату больничных листов и другие бюджетные и социальные выплаты, и выпустить им карты "Мир", пояснили в Национальной платежной ассоциации.

Официально представители банков утверждают, что технически эти требования выполнимы и о письмах в ЦБ пока речи не идет — об этом сообщили в Альфа-банке, банке "Открытие" и Промсвязьбанке. Однако источники, близкие к банкам, указывают, что законодательная норма в такой формулировке "противоречит антимонопольному законодательству" и "разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру", пишет «Коммерсантъ».

При этом нововведение вызовет недовольство и со стороны самих граждан, уверены эксперты. "Пользоваться теми или иными картами — исключительное право самих людей, которые могут и не захотеть переходить на "Мир",— считает главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.— У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту".

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