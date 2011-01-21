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Сбербанк подвергся 78 мощным кибератакам в 2016 году

19.01.17 12:57
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Сбербанк в прошлом году подвергся 78 мощным кибератакам, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Мощных атак, которые мы зафиксировали, за прошлый год, было 78. Это там, где есть реальные шансы остановить работу каких-либо IT-систем. В декабре мы фиксировали самую длинную (за прошлый год — ред.) атаку, на несколько часов, а в ноябре была достаточно уникальная попытка провести атаки не со стороны командных центров, а со стороны интернет-вещей", — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Кузнецова, подобные уникальные атаки в ноябре испытали еще примерно пять-семь банков. "Это означает, что вирусы удаленного управления операционными системами были посажены на камеры, телевидение, приемники, бытовые приборы, которые имеют соединение с интернетом… Это особенная ситуация, которая была призвана обойти традиционные меры защиты, которые используют различные компании", — объяснил представитель он.

По его словам, крупные банки, включая Сбербанк, такого рода атаку в ноябре выдержали успешно, но ряд банков, которые чуть поменьше, вышли из этой атаки с небольшими потерями. Кузнецов добавил, что была собрана уникальная техническая информация об особенности проведения такой атаки. Она была проанализирована, в том числе, специалистами Сбербанка, и были приняты дополнительные меры противодействия подобным атакам. "В мире подобного рода атак было не так много", — констатировал зампред правления Сбербанка.

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