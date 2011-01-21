Клерк.Ру
 

Чаще всего россияне пользуются зарплатными дебетовыми картами

19.01.17 13:57
Просмотров: 

Наиболее востребованные банковские карты – для получения зарплаты, пенсии или стипендии. Доля держателей таких карт выросла с 2008 года с 24% до 63%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Три четверти россиян (73%) пользуются различными видами банковских карт: имеют одну карту 69%, две карты – 23%, три карты – 6%, четыре и более – 2%. При этом 63% являются держателями «зарплатных» карт, 31% имеют дебетовую карту и 21% используют кредитные карты.

Стоит отметить, что за восемь лет доля пользователей всех видов карт значительно выросла. Число держателей «зарплатных» и социальных карт увеличилось с 24% до 63%, и на сегодняшний день наибольшая доля пользователей в группе 45-54-летних (75%) и среди имеющих высшее образование (67%). Дебетовые карты в 2008 году оформляли 4%, в 2016 году – 31%, и чаще это делают мужчины (37%) и опрошенные 25-34 лет (44%). Кредитные карты имели 3% россиян восемь лет назад, сейчас – 21%, такой вид банковских карт наиболее востребован среди 25-44 летних (27-28%) и имеющих высшее образование (26%).

Сергей Антонян, руководитель направления финансовых технологий НАФИ: «Эти данные отражают особенности развития российского рынка, которые заключаются в том, что многие наши соотечественники приобщаются к безналичным платежам именно через дебетовые банковские карты для получения зарплат, стипендий, пенсий. Зарплатные карты являются одним из важных драйверов перехода потребителей из традиционных в дистанционные каналы. Вначале потребитель использует базовый функционал «зарплатных» карт — снятие наличности в банкоматах, но постепенно начинают «открывать» для себя новые возможности в том числе интернет-банкинг и мобильный-банкинг».

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Банки просят ЦБ отменить обязательное перечисление бюджетных выплат на карты «Мир»
 
Банковские новости
 
Темпы роста просрочки граждан по кредитным картам упали в девять раз
 
Банковские новости
 
Банковских карт нет у четверти россиян
 
Банковские новости
 
За год в России стало больше держателей банковских карт
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения156
Аноним прокомментировал материал «Главбух Арбитражного суда Московской области попалась на мошенничестве»
22:04
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране»
21:19
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:56
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:52
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:40
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:38
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:32
Аноним прокомментировал материал «Кто не работает, того «едят»»
19:57
Аноним прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
19:52
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:28
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:24
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
19:24
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
18:58
Аноним прокомментировал материал «Как на законном основании снизить работнику зарплату?»
18:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
18:25
Аноним прокомментировал материал «Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях»
18:18
Аноним прокомментировал материал «ИП вправе нанимать работников по договору подряда на выполнение разовых работ»
18:07
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:17
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:13
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:09
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Электронно подтвердить вид деятельности можно через портал госуслуг»
17:09
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Матвиенко предлагает запретить менять кодексы чаще двух раз в год»
17:00
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
16:58
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:57
Аноним прокомментировал материал «С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ»
16:57
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция»
16:57
Аноним прокомментировал материал «Заем, не возвращенный ликвидированной фирме: особенности списания при ЕНВД»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:47
Клерк
yante прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:46
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
16:44
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ТСЖ vs ТСН: какие изменения внести в устав?»
16:41
еще
 