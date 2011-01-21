Чаще всего россияне пользуются зарплатными дебетовыми картами

Просмотров:

Наиболее востребованные банковские карты – для получения зарплаты, пенсии или стипендии. Доля держателей таких карт выросла с 2008 года с 24% до 63%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Три четверти россиян (73%) пользуются различными видами банковских карт: имеют одну карту 69%, две карты – 23%, три карты – 6%, четыре и более – 2%. При этом 63% являются держателями «зарплатных» карт, 31% имеют дебетовую карту и 21% используют кредитные карты.

Стоит отметить, что за восемь лет доля пользователей всех видов карт значительно выросла. Число держателей «зарплатных» и социальных карт увеличилось с 24% до 63%, и на сегодняшний день наибольшая доля пользователей в группе 45-54-летних (75%) и среди имеющих высшее образование (67%). Дебетовые карты в 2008 году оформляли 4%, в 2016 году – 31%, и чаще это делают мужчины (37%) и опрошенные 25-34 лет (44%). Кредитные карты имели 3% россиян восемь лет назад, сейчас – 21%, такой вид банковских карт наиболее востребован среди 25-44 летних (27-28%) и имеющих высшее образование (26%).

Сергей Антонян, руководитель направления финансовых технологий НАФИ: «Эти данные отражают особенности развития российского рынка, которые заключаются в том, что многие наши соотечественники приобщаются к безналичным платежам именно через дебетовые банковские карты для получения зарплат, стипендий, пенсий. Зарплатные карты являются одним из важных драйверов перехода потребителей из традиционных в дистанционные каналы. Вначале потребитель использует базовый функционал «зарплатных» карт — снятие наличности в банкоматах, но постепенно начинают «открывать» для себя новые возможности в том числе интернет-банкинг и мобильный-банкинг».