Банки планируют сформировать общую базу биометрических данных клиентов

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Работающие в России банки обсуждают с ЦБ и Минкомсвязи создание единой базы биометрических параметров клиентов. С ее помощью кредитные организации смогут обмениваться друг с другом такой информацией, что существенно упростит внедрение биометрических систем.

Общая биометрическая база для банков может быть сформирована на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах, и без помощи государства такую технологию разработать нельзя, пишут «Известия».

Биометрические базы уже сегодня создаются отдельными банками, однако кредитные организации не делятся такой информацией. С согласия граждан доступ к данным из их профилей на госуслугах может быть предоставлен банкам. Так кредитные организации смогут удаленно идентифицировать россиян по биометрическим параметрам из их профилей.

— Для широкомасштабной биометрии внутри страны нужно изменить законодательство, создать национального оператора биометрических данных, — считает руководитель центра инновационного развития Бинбанка Павел Чеботарев. — Кроме того, провести биометризацию населения. Мы прорабатываем несколько проектов, связанных с биометрической идентификацией клиентов, в первую очередь — по лицу.

Системы распознавания по фото- и видеоизображениям помогают предотвратить действия мошенников, которые пытаются получить кредит, снять чужой вклад по фальшивым документам, отмечает вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс кредит» Григорий Шабакевич. По его мнению, использование биометрии позволит снизить число мошенничеств.