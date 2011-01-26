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За 4 квартал 2016 года выявлено более 14 тыс. поддельных денежных купюр

24.01.17 13:57
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За последние три месяца 2016 года в банковской системе было обнаружено 14 322 поддельных денежных знака Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (8 125), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в одну тысячу рублей (5 701). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (7). При этом были выявлены 13 поддельных монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная 5-рублевая монета. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Поддельных банкнот иностранных государств за последний квартал 2016 года было выявлено 1581 штука. Подавляющее большинство поддельных банкнот (1527) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани, две японские йены и один поддельный фунт стерлингов Соединенного Королевства.

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