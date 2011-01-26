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Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в пять раз

25.01.17 15:35
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Прибыль российских банков в 2016 году достигла 930 миллиардов рублей, что в 4,8 раза больше, чем за 2015 год, когда прибыль составляла 192 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

"Финансовым результатом 2016 года стало пятикратное увеличение прибыли кредитных организаций по сравнению с предыдущим годом: соответственно 930 миллиардов рублей и 192 миллиарда рублей", — сообщается на сайте регулятора. В декабре 2016 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль российского банковского сектора по итогам года составит около триллиона рублей, напоминает РИА Новости.

За декабрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 141 миллиарда рублей против убытка в 72 миллиарда рублей годом ранее.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному – на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за год увеличился с 6,2% до 6,3%, а по розничным кредитам — сократился с 8,1% до 7,9%.

ЦБ отмечает, что на показатели деятельности российских банков в 2016 году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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