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Потери государства от банкротства крупных банков оценены в 100 млрд рублей

26.01.17 16:02
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Замглавы Минфина Алексей Моисеев оценил потери государства от банкротства крупных банков в 100 млрд руб. Об этом он рассказал в ходе заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

«Как же так получается, что в банках, я могу их начать перечислять: Мастербанк, потом за ним последовали в хронологическом порядке Фондсервисбанк, "Таврический", Инвестбанк, Внешпромбанк и так далее, и тому подобное... в коих государство и государственные организации потеряли уже, по моим скромным подсчетам, чуть ли не 100 млрд руб.», — цитирует его слова RNS. .

По его словам, для Минфина важна сохранность «народных денег», поэтому «мы проводили и будем проводить достаточно жесткую политику по отбору банков с точки зрения их качества».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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