Клерк.Ру
 

На новых банкнотах будет Севастополь и Дальний Восток

01.02.17 15:07
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Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
kordorru
, Барнаул

Ну, наконец-то !!! Дождались!

Вот он долгожданный БОЛЬШОЙ ОТСКОК!

Сбылись мечты народные. Теперь когда определились с картинками на купюрах. Осталось только запустить их печатный станок! И увеличить наконец-то ровно в ДВА!! раза наше счастье.

Кто там не верил в Большой такой подскок?

Слепцы! Это раньше было по 100 рублей всё, а теперь то аж по 200 рублей!!

Не уж то всё ещё не верите? Ну, тогда ловите аж.. 2000 рублей - одной бумажкой!!

Так, что.. ПОДСКОЧИТЕ!



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