Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно

Просмотров:

Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями. Как сообщил источник, близкий к Росфинмониторингу, на недавнем совещании в ведомстве обсуждался новый формат взаимодействия. В частности, ведомства планируют обмениваться данными о подозрительных трансакциях онлайн через специальную систему.

В Росфинмониторинге ожидают, что это позволит сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы.

Сейчас ведомства вместо использования онлайн-систем реагирования ведут переписку по делам, связанным с отмыванием денег. Информация о незаконных финансовых операциях поступает правоохранительным и следственным органам за день-два. За это время могут быть уничтожены важные доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела, а виновные банкиры могут успеть скрыться.

Перевод взаимодействия в электронный формат — через СМЭВ — позволит правоохранителям существенно ускорить обмен сведениями по фактам отмывания денег, уверен собеседник «Известий». А значит — пресечь возможности для нарушений.

Новация поможет более эффективно привлекать к ответственности банкиров, вовлеченных в сомнительные схемы, не давая им приобретать статус «беглых».

— При первых признаках участия банка в незаконных финансовых операциях сведения через СМЭВ будут доступны правоохранительным и следственным органам, которые смогут держать руку на пульсе, — пояснил источник. — И в случае отзыва лицензии у кредитной организации топ-менеджмент не сможет избежать наказания. Более оперативный обмен информацией усилит эффективность привлечения преступников к ответственности.