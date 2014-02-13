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Открыть счет в банке можно будет через Skype

07.02.17 12:07
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Центробанк обсуждает с кредитными организациями инновационную технологию открытия счета без визита в банк. Это предполагается сделать возможным благодаря удаленной передаче биометрических данных (параметры лица, рисунок ладони, голос, сетчатка глаза). По словам источника, близкого к ЦБ, реализация идеи потребует изменения действующего «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, передают «Известия». Пока первичная идентификация для открытия счета возможна только при личной явке.

Таким образом, в ЦБ задумались о том, чтобы отменить требование по первичной явке гражданина в банк для открытия счета. Реализована идея может быть через видеосвязь — например, с помощью Skype.

Желающий открыть счет связывается с банком по видеоканалу, сотрудник кредитной организации фиксирует его биометрические параметры и данные из паспорта. Затем создается зашифрованная биометрическая карта клиента. При подтверждении личности и подлинности документов клиента банк сможет открыть ему счет, подключить интернет-банк, перечислить средства. Необходимости приходить в отделение больше не будет.

Новый механизм находится в стадии межведомственного согласования, а проект курируется ЦБ.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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