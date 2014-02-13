Казанский Анкорбанк ввел ограничения на выдачу вкладов

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Анкорбанк ввел ограничения на выдачу вкладов — не более 10 тыс. руб., сообщили в колл-центре кредитной организации. Ограничения введены во всех городах присутствия: Москве, Казани, Уфе и Чебоксарах.

«Банк ввел ограничения по выдаче вкладов в размере 10 тыс. руб. ежедневно. Как руководство нам объяснило, это связано с ликвидностью банка. После восстановления требуемого уровня ликвидности банк намерен в полном объеме исполнять требования клиентов», — цитирует RNS слова сотрудницы банка.

«Вы можете, согласно действующему порядку, подать заявление в любое отделение на полное истребование вклада. Отдельное заявление будет рассмотрено, и вам дадут ответ о возможности полной выплаты», — подвела итог оператор.