Двоих руководителей Татфондбанка задержала полиция

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Полиция Татарстана задержало двоих руководителей Татфондбанка, сообщается пресс-службой регионального МВД.

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс». Задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».

Накануне сообщалось об аресте директора ООО «ИК «ТФБ Финанс» и обыске в офисе компании.