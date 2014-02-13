Клерк.Ру
 

Депутаты поддержали перевод бюджетников на зарплатные карты «Мир» с 2018 года

09.02.17 14:36
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Комитет по экономической политике поддержал пакет поправок, который с 2018 года переводит бюджетников на зарплатные карты «Мир» и расширяет инфраструктуру для выпуска и приема национальных банковских карт.

Согласно законопроекту, граждане, получающие зарплату из бюджета, должны быть обеспечены картами «Мир» до 1 января 2018 года. С этого срока все операции по счетам, на которые зачисляются зарплаты бюджетников, будут переведены исключительно на национальные платежные инструменты. Вместе с тем для бюджетников сохранится возможность одновременного использования международных платежных карт по тому же счету — в таком случае на карте будут размещены логотипы двух платежных систем, но такая кобейджинговая карта должна функционировать по правилам российской национальной платежной системы, передает RNS.

Выпуск карт «Мир» должен быть обеспечен к 1 апреля 2017 года. Таким образом, законопроект обеспечивает ранее заявленные директивы Банка России.

Кроме того, пакет поправок в федеральные законы о национальной платежной системе и о защите прав потребителей позволит выпускать национальные карты за рубежом и обяжет обеспечивать соответствующими терминалами оплаты большее число российских компаний.

В настоящее время правом не обеспечивать оплату товаров и услуг с использованием национальных карт пользуются микропредприятия, чей предельный годовой доход сейчас установлен в размере 120 млн руб.

Авторы поправок предлагают разрешить не устанавливать POS-терминал для карт «Мир» лишь юрлицами, чей годовой доход не превышает 40 млн руб. Снижение предельного размера выручки «будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов», указывают депутаты.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Izem
, Москва

Т.е., всем, у кого карты действительны до 19-го, 20-го годов, придётся бежать их заменять в 18-м? Опять начинается свистопляска? Почему нельзя заменить карты по мере их естественной убыли?

А по сути, конечно, правильно. Почему при начислении пенсии бабушке на карту и при любой торговой транзакции в России у какого-то дяди за океаном должна звенеть монетка в его "деньгохранилище". Нет, ну, я всё понимаю, платёжные системы были не наши, но почему государство не озаботилось своей ПС гораздо раньше? Сколько миллиардов могли остаться в России?

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Аноним
, Архангельск
ст. 136 ТК РФ
" Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы."
Легко можно умыть их с их миром))) 
<b>Модератор</b>
Над.К
в России у какого-то дяди за океаном должна звенеть монетка в его "деньгохранилище".

 Деньгохранилище это банк. А не платежная система. И от того, что монетка будет звенеть в кармане наших чиновников Вам будет легче?

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