Клерк.Ру
 

Недобросовестных сотрудников банков лишат права на профессию

10.02.17 10:32
Просмотров: 

Банк России планирует существенно ужесточить подход к контролю за деловой репутацией финансистов. Лишаться права на профессию будут не только топ-менеджеры и собственники, допустившие крах банков, но и совершенно рядовые сотрудники.

О планах регулятора по борьбе со злоупотреблениями в финансовой сфере на ежегодной встрече с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Это концептуально новый подход. До сих пор требования к деловой репутации финансистов (прежде всего банкиров) существовали лишь для руководства и собственников банков, они же и лишаются права на профессию на пять лет в результате отзыва у банка лицензии.

Однако, как пояснил Сергей Швецов РБК, в злоупотреблениях в банках активно участвуют и рядовые сотрудники, «вплоть до тех же операционистов, которые в ряде кредитных организаций прямо участвовали в формировании тех же скрытых (забалансовых) вкладов». По его словам, ЦБ планирует лишать таких рядовых сотрудников права на профессию наравне с руководством и собственниками банков.

Сейчас новая концепция прорабатывается. Сроки ее реализации Сергей Швецов назвать отказался, уточнив вместе с тем, что реализована эта идея будет «в любом случае».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Двоих руководителей Татфондбанка задержала полиция
 
Банковские новости
 
Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения103
Аноним прокомментировал материал «Согласие участников общества является обязательным условием для повышения зарплаты директору»
15:44
Аноним прокомментировал материал «НАДЕЖДА»
15:34
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Исправления и корректировки в счетах-фактурах в 2013 году»
15:30
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России»
15:01
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:59
Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
14:53
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Рязанской области перенесён срок начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц»
14:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
14:50
Клерк
yante прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:49
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
14:49
Аноним прокомментировал материал «Резервы по сомнительным долгам. Расчет и учет»
14:30
Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации»
14:23
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:21
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:07
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
13:59
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
13:58
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок»
13:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Как работает программа софинансирования для пенсионера с 2018 года?»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
12:59
Аноним прокомментировал материал «Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением»
12:50
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Пенсионер, уволенный в октябре 2016, получит проиндексированную пенсию в феврале 2017»
12:33
Аноним прокомментировал материал «В Кировской области МФО выдала заём под 2379 % годовых»
12:21
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
12:20
Аноним прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
12:10
Аноним прокомментировал материал «Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения»
12:02
Аноним прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерской отчетности за 2016 год. Отчет о движении денежных средств»
11:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике»
11:45
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
11:44
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Минфин «закрыл глаза» на НК РФ: украденный товар не считается расходом»
11:42
Аноним прокомментировал материал «Вячеслав Володин, заместитель председателя депутатской фракции ОВР»
11:41
Аноним прокомментировал материал «Вячеслав Володин, заместитель председателя депутатской фракции ОВР»
11:38
еще
 