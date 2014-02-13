Недобросовестных сотрудников банков лишат права на профессию

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Банк России планирует существенно ужесточить подход к контролю за деловой репутацией финансистов. Лишаться права на профессию будут не только топ-менеджеры и собственники, допустившие крах банков, но и совершенно рядовые сотрудники.

О планах регулятора по борьбе со злоупотреблениями в финансовой сфере на ежегодной встрече с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Это концептуально новый подход. До сих пор требования к деловой репутации финансистов (прежде всего банкиров) существовали лишь для руководства и собственников банков, они же и лишаются права на профессию на пять лет в результате отзыва у банка лицензии.

Однако, как пояснил Сергей Швецов РБК, в злоупотреблениях в банках активно участвуют и рядовые сотрудники, «вплоть до тех же операционистов, которые в ряде кредитных организаций прямо участвовали в формировании тех же скрытых (забалансовых) вкладов». По его словам, ЦБ планирует лишать таких рядовых сотрудников права на профессию наравне с руководством и собственниками банков.

Сейчас новая концепция прорабатывается. Сроки ее реализации Сергей Швецов назвать отказался, уточнив вместе с тем, что реализована эта идея будет «в любом случае».