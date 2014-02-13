Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан

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Банки получили доступ к данным Пенсионного фонда России о пенсионных отчислениях, сообщил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков на встрече банкиров в пансионате «Бор». До сих пор доступ был всего у трех банков — Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ.



Как передает корреспондент РБК со встречи, теперь доступ есть у всех банков. Интересующую их информацию они смогут получать через портал государственных услуг.



«Заемщик при входе в личный кабинет, вводя пароль, подтверждает, что дает банку доступ к данным о себе. Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ, у которых особые условия доступа, постепенно перейдут на такую же модель», — пояснил Аксаков.

Замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что в обозримом будущем банки получат доступ и к базам других государственных структур, в том числе ФНС и ФСС. По ее словам, начат соответствующий пилотный проект с несколькими банками.



ЦБ рассчитывает, что в 2018 году доступ к информации этих структур будет у всех банков. «Если есть государственный ресурс, он должен быть доступен абсолютно всем», — подчеркнула она.