Коровы стали предметом залога при кредитовании аграриев

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Российские предприниматели при получении кредитов стали активнее закладывать коров. Сельскохозяйственные животные являются ценным активом для агрокомплекса, который банки теперь принимают в обеспечение наряду с традиционными недвижимостью, ценными бумагами, драгоценностями и золотом в слитках. О новой тенденции «Известиям» сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

По данным ФНП, за год число уведомлений о залоге коров, ценных бумаг, драгоценностей, золота в слитках в реестре движимого имущества выросло на 37%, до 1,25 млн. Всего в реестре ФНП 3 млн уведомлений. Домашний скот и прочие нестандартные залоги (к ним банки относят любое движимое имущество, кроме автомобилей) занимают в нем уже почти половину. Крупный рогатый скот является качественным предметом залога, и компании со значительной численностью стада часто используют его для получения банковских ссуд, рассказывает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

— В России сегодня реализуется несколько масштабных проектов в области мясного скотоводства, — объясняет он рост доли коров в залоге. — Быстро растет поголовье скота мясных пород. Естественно, всё это делается на кредитные деньги, а основным активом у таких компаний являются земля с пастбищами и скот.

Чаще всего такой предмет залога применяют ведущие компании с наиболее качественным стадом, уточняет он.

Реестр помогает аграриям также определить, не заложено ли чужое стадо при его приобретении, чтобы ненароком при покупке не получить в нагрузку кредит, пояснил основатель компании «Русский пармезан» Олег Сирота.

— Скот в качестве движимого имущества нередко находится в залоге. И по большому счету, единственный способ избежать ситуации, когда придется платить по чужим долгам, — это проверить его по реестру уведомлений о залоге, — рассказал он.

Причем здесь есть тонкости — поскольку конкретных коров сложно идентифицировать, предприниматель советует проводить проверку не по предмету залога, а по залогодателю.

Кредитование АПК росло в прошлом году самыми высокими темпами на фоне царившего в отрасли оживления. По данным Минсельхоза, за девять месяцев его прирост составил 30%. При этом, например, в целом кредиты экономике за тот же период упали на 5%.