В обществе потребителей призвали изменить модель регулирования микрозаймов

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Модель регулирования микрозаймов должна быть изменена, ставка в 795% годовых не дает заемщикам возможности расплатиться.

Согласно закону "О потребительском кредите", полная стоимость займа не может более чем на треть превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение для этой категории кредитов. Во втором квартале 2016 года, согласно данным на сайте ЦБ, максимально допустимая полная стоимость потребительских микрозаймов составляла 806,95% годовых (для займа без обеспечения на срок до 1 месяца и на сумму до 30 тысяч рублей), в третьем квартале — 818,195% годовых. Такая ставка означает переплату в месяц по займу в 66% от его суммы, заявил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он также рассказал, что число людей, которым нужно банкротиться, выросло с 460 тысяч до 622 тысяч и рост продолжается. Главная причина – потребительские кредиты, вклад микрозаймов в эту статистику не так велик.



Янин также призвал к изменению процедуры банкротства физических лиц — она должна быть ускорена, а сбор на эти цели должен быть снижен (процедура банкротства стоит около 70 тысяч). Эксперт сообщил, что процедура банкротства может измениться уже в 2017 году, такие законопроекты есть.