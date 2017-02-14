Клерк.Ру
 

ЦБ РФ планирует выпустить первую пластиковую банкноту в 2017 году

14.02.17 15:28
Просмотров: 

Центробанк планирует в 2017 году выпустить одну из новых банкнот в 200 или 2000 рублей из пластика, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.

Также, по его словам, на первый квартал 2018 года запланирован выпуск пластиковой 100-рублевой купюры, которая будет посвящена чемпионату мира по футболу. Дизайн и защитные признаки новых банкнот, совет директоров ЦБ рассмотрит в апреле, пишет РИА Новости.

Лунтовский подчеркнул, что хотя Банк России рассматривает возможность использования новых средств защиты, современные российские банкноты защищены не хуже, чем иностранные. "

Центробанк рассматривает и возможность выпуска в будущем купюр из комбинированных материалов, наподобие швейцарских 50 франков.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Недобросовестных сотрудников банков лишат права на профессию
 
Банковские новости
 
ЦБ проведет голосование по выборам дизайна новых российских банкнот
 
Банковские новости
 
Центробанку предложили выпускать монеты с отверстиями и отказаться от копеек
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
4
Мнения136
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
18:43
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
18:39
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сайт ФНС недоступен уже два часа»
18:37
Аноним прокомментировал материал «Доллар падает шестой день подряд»
18:26
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:48
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:33
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:22
I love Ricky!
Lenik прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:21
Клерк
Maria_Samohina прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:04
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
17:01
Клерк
ШтормБух прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:34
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:25
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:20
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:04
Клерк
gordana прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:58
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:53
Аноним прокомментировал материал «С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:52
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:51
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Росстат ответил на вопросы об использовании ресурса statreg.gks.ru»
15:37
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:35
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:31
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента»
15:25
еще
 