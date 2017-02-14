ЦБ РФ планирует выпустить первую пластиковую банкноту в 2017 году

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Центробанк планирует в 2017 году выпустить одну из новых банкнот в 200 или 2000 рублей из пластика, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.

Также, по его словам, на первый квартал 2018 года запланирован выпуск пластиковой 100-рублевой купюры, которая будет посвящена чемпионату мира по футболу. Дизайн и защитные признаки новых банкнот, совет директоров ЦБ рассмотрит в апреле, пишет РИА Новости.

Лунтовский подчеркнул, что хотя Банк России рассматривает возможность использования новых средств защиты, современные российские банкноты защищены не хуже, чем иностранные. "

Центробанк рассматривает и возможность выпуска в будущем купюр из комбинированных материалов, наподобие швейцарских 50 франков.