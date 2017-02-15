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Продолжается тенденция снижения ставок по потребительским кредитам

15.02.17 11:50
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В IV квартале 2016 года кредитные организации продолжили снижать процентные ставки по потребительскому кредитованию. В результате среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) кредитных организаций снизились почти по всем категориям кредитов по сравнению с III кварталом 2016 года (на 0,2-2,2 п.п.) и еще в большей степени – в сравнении с IV кварталом 2015 года (на 0,6-7,0 п.п.).

В сравнении с сопоставимым периодом 2015 года в IV квартале 2016 года наблюдалось снижение ПСК по 17 из 20 категорий потребительских кредитов, а также снижение более чем на 6,5 п.п. верхней границы среднерыночных ПСК кредитных организаций (до 29,7%), сообщает пресс-служба ЦБ.

Продолжается также тенденция снижения ставок по микрозаймам, наметившаяся с конца 2015 года. По 11 из 21 категории потребительских займов микрофинансовых организаций (МФО) в IV квартале 2016 года снижение составило от 0,4 п.п. до 7,7 п.п. по сравнению с III кварталом 2016 года. Наиболее существенное снижение наблюдалось в категориях POS-займов (на 2,8–6,8 п.п.). В сравнении с аналогичным периодом 2015 года в IV квартале 2016 года наблюдалось снижение ПСК по 10 из 16 категорий потребительских займов (более чем на 10,8 п.п. по категории потребительские микрозаймы без обеспечения на срок более 1 года на сумму выше 100 тыс. руб.).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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