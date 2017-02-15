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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

15.02.17 14:31
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С сегодняшнего дня Сбербанк запускает весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам.

Снижение ставок составляет до 3 п.п. от базовой линейки. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей.

«31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты – например, выдачи в январе составили 55 млрд рублей, что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года. На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях – таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было, - отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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