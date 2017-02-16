«Дочкам» иностранных банков запретят обслуживать госпредприятия

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Госпредприятиям запретят работу с банками, не одобренными Правительством, под угрозой штрафа до 60 млн. рублей. Речь идет о «дочках» зарубежных банков. Об этом рассказал РБК собеседник, близкий к разработчикам соответствующего проекта, и подтвердил федеральный чиновник. Под запрет попадут операции по обслуживанию счетов и размещению депозитов.

Минфин предлагает наделить правительство правом запрещать работу с госпредприятиями банкам, которые формально соответствуют общим требованиям (минимальный размер капитала, участие в системе страхования вкладов и т.д.), но ограничили кредитование «отдельных предприятий и организаций» из-за антироссийских санкций. То же наказание может быть применено к дочерним структурам иностранных банков, если правительство посчитает, что они могут применить санкции в отношении каких-либо предприятий в России.

По действующему закону все российские подразделения зарубежных банков являются российскими организациями (создавать филиалы в России зарубежным банкам запрещено), головные банки участвуют в их создании посредством внесения доли в уставные капиталы. Тем не менее у материнских банков есть возможность добиться от своих российских «дочек» соблюдения режима антироссийских санкций, согласны собеседники РБК.