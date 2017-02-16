Еще один банк лишился лицензии

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Приказом Банка России с сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» (г. Санкт-Петербург).

Как сообщает пресс-служба ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» АО — участник системы страхования вкладов. Вкладчикам банка, в том числе ИП,будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.